Offerte Amazon: Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi, tutti i dettagli della promozione

Le offerte Amazon di oggi ci propongono tre mesi di Amazon Music Unlimited gratis. Il prezzo standard sarebbe 29.97€, ma ora è completamente gratuito. Potete trovare l’offerta a questo indirizzo.

La promozione è valida fino all’11 gennaio 2023 ed è riservata solo ed esclusivamente ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. L’offerta promozionale, dunque, non è valida per i clienti che sono già iscritti già iscritti o sono stati iscritti ad Amazon Music Unlimited. Terminato il Periodo dell’offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese, fino alla relativa cancellazione.

Amazon Music Unlimited è un servizio di abbonamento musicale premium che offre 100 milioni di brani in HD e milioni di brani in Ultra HD, il tutto senza pubblicità. Supporta anche migliaia di brani in Dolby Atmos e 360 Reality Audio. Grazie alla modalità offline, inoltre, è possibile scaricare la propria musica preferita ed ascoltarla senza connessione ovunque ed in qualsiasi momento.

