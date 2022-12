Elvis: Baz Luhrmann farà vedere prima o poi i concerti interi cantanti da Austi Butler

Baz Luhrmann ha dichiarato di essere interessato, prima o poi, a far vedere i concerti di Austin Butler registrati per intero durante Elvis.

La performance di Austin Butler in Elvis ha già fatto guadagnare all’interprete una nomination ai Golden Globe, e lo stesso regista, Baz Luhrmann, ha sottolineato come alcuni pezzi inediti di questa prestazione meriteranno prima o poi di vedere la luce. Tra questi, il filmaker ha citato i concerti per intero cantati dall’interprete di Elvis Presley.

Ecco cosa ha dichiarato Baz Luhrmann:

Quando si parla della versione di Elvis da 4 ore non intendo un montaggio del film, ma un assemblaggio di scene, e tra queste ci sono i concerti interi registrati da Austin. Lui ha tirato fuori tutti i numeri possibili di Elvis in quelle performance. Vederlo cantare e muoversi in quei concerti per intero è un qualcosa che va al di là, è trascendentale. Un giorno tirerò fuori questi concerti.

In precedenza il regista aveva detto sulla versione da quattro ore del film:

Non lo farò ora, e probabilmente neanche il prossimo anno, ma non escludo la possibilità di poter fare questa cosa in futuro. Ora come ora tutti mi chiedono la versione da quattro ore, e mi sembra come se le persone si volessero presentare davanti al cancello di casa mia coi forconi chiedendola. Non escluso la possibilità di fare questo cut. Bisognerebbe arrivare ad un punto in cui la casa di produzione dica che ne vale la pena.

Rivediamo la performance di Austin Butler in questo trailer di Elvis.

Sempre Butler ha di recente parlato del suo coinvolgimento in Dune – Parte 2 dichiarando:

Ho adorato il primo film, posso dire che è un capolavoro. Perciò il fatto di poter far parte di questo universo narrativo è entusiasmante. E Denis è uno dei miei registi preferiti, nonché una persona fantastica. E poi sono un fan di tutti gli attori del film, perciò mi sento onorato. Mi sembra surreale, mi sento come un bambino all’interno del suo film preferito. Mi sembra come stare dentro Indiana Jones, o qualcosa del genere.

Ricordiamo che le riprese di Dune 2 sono in corso, mentre il secondo film su Elvis è uscito lo scorso giugno.