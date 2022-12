Disney+: Secret Invasion, Loki 2 e le novità del 2023 in un nuovo teaser

Il 2023 si preannuncia ricco per Disney+, anche solo a giudicare dalle anteprime forniteci da un nuovo teaser trailer che mostra alcune delle novità in arrivo, in alcuni casi con del footage inedito. Al di là del lancio dei film cinematografici anche sulla piattaforma (tra cui Black Panther: Wakanda Forever) tante novità a livello di serie tv per gli universi Marvel, Star Wars e Disney Pixar.

Tra le novità Marvel contiamo Secret Invasion (con Samuel L. Jackson ed Emilia Clarke) e Loki 2, di cui vediamo i primi spezzoni, naturalmente con Tom Hiddleston e Owen Wilson.

Disney Pixar ci regalerà il nuovissimo American Born Chinese, Win or Lose e, inoltre, continuano le avventure del cane Dug di Up! in Dug Days Carl’s Date.

Le storie dalla “galassia lontana, lontana” di Star Wars continuano con la nuova stagione di The Mandalorian e la serie interamente dedicata a Ahsoka, mentre da non

Da non dimenticare anche il ritorno all’Isola che non c’è di Peter Pan & Wendy.

