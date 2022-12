Assicurazioni: al via l’era “all you can ensure”

Le assicurazioni ora non riguardano più solo casa, auto e polizza vita, ma anche biciclette, animali domestici, elettronica di consumo, strumenti musicali e molto altro. Insomma, è arrivata l’era “all you can ensure”, in cui si può proteggere tutto ciò che ha un valore affettivo. Il settore delle assicurazioni a causa della pandemia e della crisi in generale ha cercato di trovare nuove opzioni per arrivare al cliente finale. Un modo per dare vita al mercato dell’embedded insurance, ovvero delle assicurazioni integrate.

Luigi Alicante, Insurance Senior Account di Mia-Platform, tech company 100% italiana specializzata nella costruzione di applicazioni e piattaforme digitali cloud-native, spiega:

Il settore assicurativo è destinato a cambiare radicalmente in pochi anni. In passato le compagnie miravano a costruire una relazione esclusiva con il cliente finale nell’ambito della quale effettuare la vendita dell’assicurazione, mentre adesso, grazie all’embedded insurance, l’assicurazione è a portata di click a integrazione di un acquisto anche presso aziende che operano in un settore diverso dall’assicurativo. Pensiamo, ad esempio, all’acquisto di una polizza assicurativa integrata a un viaggio o a uno ski pass. Per questo motivo sta nascendo per le grandi compagnie la necessità di investire in piattaforme polifunzionali per consentire la distribuzione di prodotti assicurativi integrabili in base alle esigenze degli utenti finali. È evidente che nascono notevoli opportunità di mercato per i nuovi player tecnologici innovativi che sono raddoppiati nell’arco dell’ultimo anno.

Oggi la nuova modalità d’acquisto delle polizze fa crollare numerose barriere per le compagnie assicurative: sono ridotti i costi di distribuzione. Il mondo delle polizze assicurative innovative è ben accolto dai più giovani. Fra i motivi che spingono le nuove generazioni a fare questa scelta a pari merito con il 20% c’è la velocità nelle segnalazioni dei sinistri. Queste possono essere inviate digitalmente e il risarcimento verrà liquidato in poco tempo.

Poi seguono la facilità d’acquisto e la copertura dei rischi con queste polizze. Nel dettaglio il 46% degli italiani è disposto a pagare fino al 15% in più per un’assicurazione integrata. A fronte di avere un’alta qualità nel servizio offerto.