10 film di Natale in uscita nel 2022

Siamo ufficialmente entrati in quel periodo dell’anno in cui gli appassionati del Natale si dedicano alle famose maratone di film natalizi. Nel corso degli anni, al cinema prima e nei meandri dello streaming poi, sono emersi centinaia di lungometraggi a sfondo natalizio. Da quello più spiccatamente classico, a quello più bizzarro fino ad arrivare a retelling di storie già note a tutti i film di Natale non mancano mai. Ovviamente il Natale in ciascuno di essi è il vero grande protagonista. Alcune storie ruotano attorno al concetto di famiglia, altre al desiderio di redenzione, la maggior parte sono commedie romantiche. Le rom-com hanno conquistato un posto in prima fila durante il periodo delle feste invernali e Netflix, prima tra tutte, è la casa ideale per accogliere nuovi lungometraggi d’amore, alcuni con uno script originale altri invece sono vere trasposizioni in salsa live action di romanzi molto amati. Ogni anno però si ripresenta lo stesso identico problema: perchè guardiamo sempre le stesse pellicole? Nonostante le uscite a tema Natale non manchino ci ritroviamo sempre a rivedere i film che maggiormente amiamo senza nemmeno comprendere il motivo. Forse la comodità di visionare un film per cui abbiamo la certezza che il risultato sarà di nostro gradimento vince sulla ricerca della novità.

Proviamo a cambiare musica per il Natale 2022. Quest’anno sia il cinema che le varie piattaforme streaming hanno proposto tantissime novità interessanti e che meritano un’opportunità. Ecco quindi 10 film di Natale datati 2022 che dovete assolutamente recuperare per ovviare alla monotonia delle vostre maratone di Natale.

Guardiani della Galassia Holiday Special (Disney+)

Finalmente il nuovo film di James Gunn dedicato ai Guardiani della Galassia è approdato sulla piattaforma di Topolino. Guardiani della Galassia Holiday Special dal 25 novembre, allieterà le vostre giornate in preparazione del Natale. Il film rappresenta il perfetto connubio tra la magia del Natale e il divertimento in salsa Marvel, il tutto impreziosito dal tocco del regista della Troma. Guardiani della Galassia Holiday Special è divertente, emozionante e per certi versi anche commovente. Non mancano i cameo, i riferimenti a progetti futuri e passati e le canzoni che inserirete subito nella vostra playlist natalizia. Gunn è riuscito a rendere il Natale protagonista di una pellicola che porta avanti la trama generale della trilogia dei Guardiani e segue i collegamenti con l’infinita saga MCU. Ciò premesso è importante ricordare o anticipare alcune cose prima di vedere il film. Per potervi godere lo speciale al meglio è opportuno ripassare un attimo il contesto Marvel ma potrete visionarlo anche senza esservi mai approcciati ai film della casa delle idee, magari perderete alcuni pezzi ma nulla di troppo rilevante per la trama.

Cosa potrebbe fare la “famiglia acquisita” di Peter Quill per rallegrare il Natale al loro team leader, parecchio giù da quando Gamora non c’è più? Quale idea migliore di passare le festività sulla Terra, magari facendogli incontrare il suo mito Kevin Bacon (appositamente rapito per l’occasione?!)? Questa l’idea alla base dello special, che sarà canonico e presenterà un po’ tutti i personaggi ancora vita dei Guardiani, con diversi camei e ospiti speciali, a partire da Bacon e Cosmo, il cane spaziale.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special è l’effettivo epilogo della Fase 4 del MCU, andandosi a piazzare tra gli eventi di Thor: Love and Thunder e quelli di Guardiani della Galassia Vol.3.

Guardiani della Galassia Holiday Special vede protagonisti Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel e Bradley Cooper – che tornano a prestare le proprie voci nella versione originale rispettivamente a Groot e a Rocket – Sean Gunn, il gruppo The Old 97’s, oltre a Michael Rooker e Kevin Bacon. James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith e Simon Hatt, mentre David J. Grant e Lars P. Winther sono i co-produttori.

Falling for Christmas (Netflix)

Chi è cresciuto con Genitori in Trappola di Lindsay Lohan non può assolutamente perdere il ritorno dell’attrice sul piccolo schermo grazia Netflix. Una viziata ereditiera (Lindsay Lohan) fidanzata di recente resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un’amnesia totale e finisce sotto le cure dell’affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della precoce figlia nei giorni che precedono il Natale. Il film è diretto da Janeen Damian e vanta una sceneggiatura scritta da Jeff Bonnett, Janeen Damian e Michael Damian; nel cast anche Chord Overstreet e Jack Wagner. La pellicola non brilla per originalità e scrittura ma è perfettamente godibile durante il periodo festivi ed è ottimo da inserire all’interno di una maratona di film di Natale. Per intenderci è la classica commedia romantica natalizia che non guasta mai e tira su il morale.

Non tra le migliore commedie di Netflix ma nemmeno così disastrosa come tanti l’hanno definita.

Your Christmas or Mine? (Amazon Prime Video)

Se amate le commedie romantiche e siete tra i fan di Sex Education non potete perdervi il nuovo lavoro di Asa Butterfield, Your Christmas or Mine? disponibile dal 2 dicembre in esclusiva su Prime Video.

Your Christmas Or Mine? segue le vicende di James (Asa Butterfield, Sex Education) e Hayley (Cora Kirk, Newcomer) che finiscono per vivere l’uno il Natale nella famiglia dell’altra e viceversa. Dopo essersi salutati in una stazione ferroviaria di Londra, entrambi prendono la stessa folle decisione di cambiare treno e sorprendersi a vicenda. Completamente ignari di essersi scambiati i Natali, Hayley si ritrova in una enorme villa in un piccolo villaggio nella campagna di Gloucester dove il Natale non esiste, mentre James si dirige a nord in una piccola casa bifamiliare nel Macclesfield ed entra nel caldo e caotico pandemonio che solo una grande famiglia può generare nel periodo natalizio. Quando l’intero Paese è ricoperto dalla più grande nevicata mai registrata, i nostri sfortunati amanti si ritrovano intrappolati nel periodo più maniacale dell’anno. Le tradizioni natalizie vengono capovolte, i segreti vengono rivelati e le verità familiari raccontate con conseguenze esilaranti. La coppia si renderà conto che sono tante le cose che non sanno l’uno dell’altra.

Il film è diretto da Jim O’Hanlon (Catastrophe, Trying) con un cast stellare di talenti britannici, tra cui Alex Jennings (The Crown), Harriet Walter (Killing Eve), Daniel Mays (Fisherman’s Friends), David Bradley (Harry Potter), Angela Griffin (White Lines), Natalie Gumede (Titans), Lucien Laviscount (Emily in Paris) e Ram John Holder (Desmond’s).

Something from Tiffany’s (Amazon Prime Video)

Se amate New York, Zoey Deutch e i gioielli di Tiffany ecco il film perfetto. È appena sbarcato su Amazon Prime Video Something from Tiffany’s o Un regalo da Tiffany, la nuova commedia romantica con protagonista Zoey Deutch. Una pellicola davvero piacevole, divertente e spensierata. È dolce e coinvolgente, dura soltanto 1 ora e 30 minuti e vi terrà incollati allo schermo.

La trama parte presentandoci due coppie: una affiatata e pronta a fare il grande balzo in direzione del matrimonio, l’altra felice ma non troppo e sicuramente lontana dal momento in cui ha senso parlare di nozze. Un giorno i maschietti della coppia si recano ad acquistare un regalo per le loro compagne. Il negozio è il medesimo e così i pacchetti vengono scambiati: chi doveva ricevere un anello di fidanzamento ottiene degli orecchini, e viceversa. La confusione porta a conseguenze inaspettate, prima fra tutte l’incontro fra la lei di una coppia e il lui dell’altra. Che potrebbero essere anime gemelle.

“Something From Tiffany’s” è l’adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Melissa Hill e pubblicato in Italia con il titolo ‘Un regalo da Tiffany’. La sceneggiatura del film è stata firmata da Tamara Chestna, al terzo credito in carriera dopo ‘After’, ‘Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola’ e ‘Sneakerentola’. Alla regia troviamo invece Daryl Wein, autore in precedenza di titoli come ‘Sex Positive’, ‘Consumed’ e ‘White Rabbit’.

Nel cast troverete: Zoey Deutch (Not Okay, Come far perdere la testa al capo, The Politician), Ray Nicholson (Panic), Kendrick Sampson (Le regole del delitto perfetto) e Shay Mitchell (Pretty Little Liars).

Il diario segreto di Noel (Netflix)

Netflix quest’anno ha proposto diverse commedie romantiche ma non si è lasciato sfuggire la possibilità di inserire un drama natalizio, ecco a voi Il diario segreto di Noel.

Sicuramente non brilla per peculiarità o emotività ma è perfetta da inserire all’interno di una maratone di film di Natale caratterizzata da prevalenza di commedie romantiche.

La storia di un uomo che torna a casa a Natale per sistemare la tenuta della madre che non vedeva da tempo. Una volta lì, scopre un diario che potrebbe nascondere i segreti del suo passato e di una bellissima giovane donna in un misterioso viaggio.

Jake Turner è uno scrittore che ha ottenuto un grosso successo con i suoi libri, alcuni divenuti dei veri e proprio bestseller.

Tornato a casa per Natale per stabilire cosa fare dei lasciti della madre, per Jake sarà come tornare nel passato. Non vedeva la donna più da tempo anche prima della scomparsa e, in definitiva, aveva abbandonato i propri luoghi di origine per dedicarsi alla propria attività. Un errore del quale forse si è pentito, ma non avrà tempo per pensarci.

Tra gli oggetti ritrovati, infatti, scopre un diario che potrebbe contenere alcuni segreti che non aveva mai avuto modo di svelare. Insieme al proprio passato, Jake potrebbe così scoprire anche quello di Rachel, una misteriosa giovane alle prese con una missione particolare. Entrato in contatto con lei, Jake potrebbe conoscere molto di sé stesso e anticipare ciò che di inaspettato accadrà nel proprio futuro…

Nel cast troverete Justin Hartley (tra i protagonisti di This is Us) e Bonnie Bedelia.

Spirited (Apple TV+)

Chi ama Ryan Reynolds non può assolutamente perdere Spirited, il nuovo film di Natale firmato Apple TV+. La pellicola è un vero e proprio retelling del classico di Natale di Charles Dickens “Il canto di Natale”. Si tratta di una vera e propria riscrittura dell’opera dello scrittore inglese: i tempi sono quelli contemporanei, le tecnologie quindi sono adeguate e moderne e le problematiche del protagonista sono al passo con i giorni nostri. Ad aggiungere un tocco di originalità ed allegria interviene la componente musicale: Spirited è un musical! La nuova pellicola di Natale firmata Apple è un vero e proprio musical in cui le canzoni si inseriscono alla perfezione con i dialoghi e proseguono senza interruzioni di nessuna sorte la trama dello show. La pellicola è scorrevole e piacevole, l’ideale per preparaci all’atmosfera di Natale. Non è innovativa per quando riguarda le tematiche ma funziona nel complesso. Il duo comico composto da Ryan Reynolds e Will Ferrell è esplosivo. Le risate sono assicurate.

Nel cast di Spirited troviamo anche Octavia Spencer, Sunita Mani, Patrick Page, Joe Tippett, Marlow Barkley e Jen Tullock, con un comparto musicale che include le nuove canzoni dei premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul e i numeri di coreografati da Chloe Arnold. Alla regia di Spirited, invece, troviamo Sean Anders, che ha co-sceneggiato la pellicola insieme a John Morris.

Matilda The Musical (Netflix)

Chi è cresciuto leggendo le storie di Roald Dahl non deve prendere impegni di visione per il 25 dicembre, data in cui su Netflix debutterà Matilda The Musical, il lungometraggio che riprende la storia di Roald Dahl e la propone per gli utenti della piattaforma streaming in una versione che mischia musica, narrativa e performance interpretative di livello.La trasposizione è realizzata per Netflix da Matthew Warchus, già regista della versione teatrale di successo. Il romanzo originale, tra le ultime opere di Dahl, è datato 1988, e già nel 1996 ne venne tratto il film Matilda 6 mitica, con Danny DeVito. Adattato dal musical premiato ai Tony e agli Olivier, Matilda narra la storia di una bambina straordinaria con una mente arguta e una fantasia vivace che si ribella per cambiare il corso del suo destino con risultati miracolosi. Tra i protagonisti della pellicola, in arrivo a Natale sulla piattaforma streaming, il premio Oscar Emma Thompson (Miss Trunchbull), Alisha Weir (Matilda), Lashana Lynch (Miss Honey), Stephen Graham (Mr. Wormwood), Andrea Riseborough (Mrs. Wormwood) e Sindhu Vee (Mrs. Phelps). Nel cast anche Charlie Hodson-Prior (Bruce Bogtrotter), Meesha Garbett (Hortensia), Rei Yamauchi Fulker (Lavender), Winter Jarrett Glasspool (Amanda Thripp), Andrei Shen (Eric) e Ashton Robertson (Nigel).

Scrooge – Canto di Natale (Netflix)

Non potevo non inserire nell’elenco delle novità natalizie consigliate per il 2022 un film d’animazione, ecco a voi Scrooge – Canto di Natale, il nuovo film d’animazione dedicato al racconto classico di Charles Dickens, che è divenuto un simbolo del periodo natalizio. L’intramontabile leggenda di Charles Dickens rinasce in questo adattamento musicale soprannaturale con viaggio nel tempo della storia di Natale per eccellenza. Produzione di Timeless Films in associazione con Axis Studios e regia di Stephen Donnelly.

Natale a tutti i costi (Netflix)

Tanti associano le pellicole di Natale ai cinepanettoni all’italiana. Quest’anno a pesato anche ai fan del genere. Natale a tutti i costi è la commedia di Natale scritta e diretta da Giovanni Bognetticon protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro, insieme a Dharma Mangia Woods e Claudio Colica: il film arriverà in esclusiva su Netflix dal 19 dicembre. Dopo venticinque anni la famiglia perfetta si separa: i figli, Alessandra e Emilio, abbandonano il nido e la provincia e vanno a vivere in città lasciando i genitori, Carlo e Anna, finalmente soli. I ragazzi nel giro di pochi mesi, presi dalla loro nuova vita, limitano i rapporti con i genitori a qualche breve chiamata, disertano i funerali dei parenti, non si presentano più ai compleanni e come ultima goccia, non trascorreranno il Natale insieme alla loro famiglia. Carlo e Anna, arrabbiati e disperati, decidono quindi di mentire fingendo di aver ereditato sei milioni di euro da una vecchia zia pur di riavere i loro figli. Il piano sembra funzionare e, spinti dalla speranza di poter avere la loro fetta di eredità per realizzare i loro sogni, i figli si ripresentano magicamente, assicurando persino di non potersi perdere il Natale in famiglia. Quanto potrà durare e quali conseguenze avrà la bugia di Carlo e Anna? Riusciranno a festeggiare il Natale con i loro figli? E a quale costo?

Odio il Natale (Netflix)

Dovevo concludere il pezzo con un bonus dedicato alle serie tv: ecco a voi l’italianissima Odio il Natale. Se siete tra coloro che né amano ma allo stesso tempo nemmeno odiano il Natale ecco Odio il Natale, una commedia romantica in 6 episodi che vede come protagonista la bravissima Pilar Fogliati alle prese con la ricerca dell’amore per il momento più critico dell’anno, quello dei giorni che precedono la cena di Natale con la famiglia. Tutti amano il Natale. Tutti… tranne Gianna. Non è colpa del presepe, delle lucine, dei regali. È che il Natale, da quando ha trent’anni, ce l’ha con lei. Il Natale la giudica. Il Natale le chiede (e ci chiede): a che punto sei della tua vita? Gianna sinceramente pensava di essere a buon punto, tre amiche, un lavoro da infermiera che le piace. Ma il Natale se ne frega del tuo lavoro. A Natale tutto parla di coppia e famiglia. La regia vede la firma dei CRIC (Davide Mardegan e Clemente De Muro), mentre la sceneggiatura è siglata da da Elena Bucaccio, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi. La serie è prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, Società del Gruppo Fremantle, ed è un adattamento della serie Netflix norvegese Natale con uno sconosciuto di Per-Olav Sørensen. Nel cast anche: Nicolas Maupas (Davide), Marco Rossetti (Carlo), Alessio Praticò (Mario), Marcos Vinicius Piacentini (Thomas), Glen Blackhall (Umberto), Alan Cappelli Goetz (Diego), , Gabriele Falsetta (Patrizio) e Simonetta Solder (caposala). Dal 7 dicembre trovate la serie su Netflix.