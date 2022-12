Meltdown e shutdown: sovraccarico sensoriale

Il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) è una patologia che colpisce non solo chi ne soffre, ma anche le persone intorno al malato. Molti comportamenti dello spettro autistico possono essere complessi o confusionari. Si parla quindi di tracollo (o meltdown) e dello spegnimento (shutdown).

Per chi ha persone care con l’autismo è più facile comprendere queste crisi, mentre per gli altri in generale creano incomprensioni. Per affrontare il meltdown e lo shutdown, è importante prima parlare dell’elaborazione sensoriale nelle persone con ASD. Questo tipo di persone elabora gli stimoli dall’ambiente in maniera diversa portando a iposensibilità o ipersensibilità. Nella prima c’è difficoltà a identificare il dolore, nella seconda sussiste estrema sensibilità.

Il crollo e lo spegnimento quindi sono due conseguenze o risposte al sovraccarico sensoriale. Il tracollo è una reazione di esternazione di quel disagio che la persona sta vivendo. Lo spegnimento è una reazione di interiorizzazione del disagio. Benché non sia possibile controllare completamente o evitare queste crisi, si possono adottare alcune misure per contrastarle. Ad esempio adattare l’ambiente facendo in modo che non sia così stimolante o impegnativo. Poi è importante mantenere la calma, non arrabbiarsi o urlare e agire con sensibilità. Convalidare le emozioni della persona e affiancarle con rispetto è importante.