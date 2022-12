Pirati dei Caraibi: Johnny Depp ritorna come Jack Sparrow in un video di auguri

Johnny Depp è ritornato a indossare i panni di Jack Sparrow in un video per un bambino malato appassionati di Pirati dei Caraibi.

Dopo la conclusione della causa per diffamazione nei confronti di Amber Heard, sembra che anche le possibilità di rivedere Johnny Depp come Jack Sparrow in un nuovo film sui Pirati dei Caraibi siano di gran lunga aumentante. Ma, nel frattempo, l’attore ha deciso di tornare a vestire i panni del suo personaggio in un video di auguri.

Il filmato è stato realizzato per la Make-A-Wish Foundation per un ragazzino di undici anni di nome Kori, che si sta sottoponendo a delle cure dopo aver fatto un trapianto di cuore. Sembra che la visione dei Pirati dei Caraibi sia uno de suoi modi di trovare conforto durante questo ciclo di terapie. Ecco il video.

Il video è stato caricato sul canale YouTube del ragazzino, chiamato Kraken The Box. Non è la prima volta che Johnny Depp si presta a iniziative del genere, considerando che fin dal primo Pirati dei Caraibi l’attore si è dedicato a indossare i panni di Jack Sparrow per andare a trovare i bambini malati in ospedale, e spesso ha fatto anche delle donazioni importanti a strutture, come la Great Ormond Street Hospital, a cui donò un milione di dollari.

Ora tutti stanno aspettando le parole di Jerry Bruckheimer e degli altri produttori dei film sui Pirati dei Caraibi, che dovranno stabilire definitivamente il ritorno o meno di Johnny Depp nella saga.