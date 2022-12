Bonus cultura: per i nati nel 2004 arriva da gennaio 2023

I ragazzi, classe 2004, a partire dal 31 gennaio 2023 hanno la possibilità di chiedere il bonus cultura da 500 euro. Una carta elettronica, che viene riconosciuta ai diciottenni per acquistare prodotti culturali. Per accedere al bonus cultura, i diretti interessati si devono registrare a partire dal 31 gennaio 2023 utilizzando le credenziali Spid io Cie.

L’importo di 500 euro deve essere speso entro e non oltre il 30 aprile 2024. Per i nati nel 2003, il termine per la registrazione è scaduto nel corso del mese di agosto 2022. Dall’attivazione i diretti interessati potranno spendere i 500 euro ricevuti nelle imprese e strutture che si sono registrate in uno specifico elenco. Tale somma non concorre alla formazione del reddito imponibile, non rientra nel calcolo del valore Isee. Con il bonus cultura di 500 euro i diciottenni potranno acquistare:

libri

musica registrata

prodotti dell’editoria audiovisiva

titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo

abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale

corsi di musica

corsi di teatro

corsi di lingua straniera

L’importo può essere usato tramite buoni spesa, fruibili direttamente dal titolare. Per ogni singolo acquisto, infatti, è necessario accedere direttamente a 18app e generare un bonus. Si possono scegliere la tipologia, l’ambito, il tipo di bene da acquistare inserendo l’importo complessivo della spesa.