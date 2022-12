The Callisto Protocol: nuova patch migliora prestazioni e localizzazione, tutti i dettagli dell’aggiornamento

Striking Distance Studios ha rilasciato una nuova patch per The Callisto Protocol che migliora le prestazioni e risolve i problemi legati alla localizzazione.

The Callisto Protocol si aggiorna con l’arrivo di una corposa patch, disponibile questa volta per tutte le versioni del gioco. Si tratta di un aggiornamento molto importante non solo per il suo cospicuo peso, ma anche perché punta a sistemare finalmente tutti i vari problemi segnalati sulle varie piattaforme.

Il nuovo aggiornamento include infatti non solo ulteriori ottimizzazioni per la performance e la stabilità, ma anche un combattimento migliorato, diversi cambiamenti QOL e anche una migliore localizzazione del prodotto. La speranza dunque è che questa nuova patch sistemi definitivamente tutti quei problemi legati al doppiaggio in italiano che, come abbiamo sottolineato in fase di recensione, risulta spesso fuori sincro e con i volumi completamente sballati, cosa che rende alcuni dialoghi del gioco addirittura incomprensibili.

A new update is available for all platforms. Look for combat improvements, performance and stability fixes, localization optimizations, and general quality of life changes. We’re listening and grateful for your feedback. More to come. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 15, 2022

Inoltre, c’è una novità molto interessante per gli utenti PlayStation: gli sviluppatori hanno confermato che adesso i trofei di The Callisto Protocol in edizione PS4 si sincronizzeranno correttamente con il PSN.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove, che racchiude orrori inenarrabili. Nel gioco, potremo combattere sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo. Inoltre, Jacob, il protagonista, potrà anche fare affidamento su alcune abilità “GRP” che gli permetteranno di attirare verso di sè gli oggetti per spostarli e risolvere così piccoli puzzle.

The Callisto Protocol è ora disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.