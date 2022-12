La Leggenda di Vox Machina 2: trailer e foto della nuova stagione su Prime Video

Prime Video svela il trailer ufficiale e annuncia la data di uscita della tanto attesa seconda stagione de La Leggenda di Vox Machina, la serie animata di Critical Role e Titmouse acclamata dalla critica. La seconda stagione sarà composta da 12 episodi, ogni settimana verranno rilasciati tre episodi a partire dal 20 gennaio in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. La prima stagione ha ottenuto lo status di “Certified Fresh” posizionandosi su Rotten Tomatoes con un punteggio del 100%.

Il nuovo cast della seconda stagione comprende Will Friedle (Crescere che fatica), Billy Boyd (Il Signore degli Anelli), Henry Winkler (Barry), Lance Reddick (John Wick), Cree Summer (Rugrats, The Patrick Star Show), Alanna Ubach (Euphoria), Cheech Marin (Up in Smoke), Troy Baker (The Last of Us), Sendhil Ramamurthy (La bella e la bestia), Ralph Inerson (The Witch), e Mary Elizabeth McGlynn (Ghost in the Shell 2 – L’attacco dei cyborg). Tra i componenti del cast già conosciuti anche Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine, Encanto), Indira Varma (Obi-Wan Kenobi, Il trono di spade), Gina Torres (9-1-1: Lone Star), Kelly Hu (BMF), e Esmé Creed-Miles (Hanna).

La Leggenda di Vox Machina

Dopo aver salvato il regno dal male e dalla distruzione per mano della coppia di potere più terrificante di Exandria, Vox Machina deve salvare il mondo ancora una volta, questa volta da un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave. La Leggenda di Vox Machina è una produzione di Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Prime Video. La serie vede protagonisti i fondatori di Critical Role e gli interpreti originali Laura Bailey (The Last of Us: Part II), Taliesin Jaffe (Final Fantasy XIV), Ashley Johnson (The Last of Us), Liam O’Brien (Star Wars: The Bad Batch), Matthew Mercer (Overwatch), Marisha Ray (Final Fantasy XV: Comrades), Sam Riegel (Tartarughe Ninja alla riscossa) e Travis Willingham (Marvel’s Avengers). I componenti di Critical Role hanno anche ruolo di executive producer, al fianco di Brandon Auman (Star Wars: Resistance), Chris Prynoski (Metalocalypse), Shannon Prynoski (Fairfax) e Ben Kalina (Big Mouth).

Critical Role è una delle media-company indipendenti in più rapida ascesa al mondo, iniziata come un gioco di ruolo tra amici ed evoluta in un nuovo tipo di organizzazione dedicata alla narrazione, alla comunità e all’immaginazione. Mentre Critical Role continua a espandere l’universo che ha creato, con storie complesse ambientate in un mondo sempre in evoluzione, aggiunge modi sempre nuovi per i fan di sperimentare il brand, inclusi libri di narrativa e saggistica nella lista dei best seller del New York Times, fumetti, graphic novel, collezioni, giochi da tavolo e di ruolo, podcast, eventi live e una serie animata acclamata dalla critica, La Leggenda di Vox Machina, in onda esclusivamente su Prime Video. Inoltre, Critical Role ha lanciato due importanti iniziative: un’organizzazione no-profit ufficiale 501(c)(3), la Critical Role Foundation (CRF), e una casa editrice di giochi da tavolo, Darrington Press. Con un cast originale di pluripremiati doppiatori esperti, anche co-fondatori della compagnia, tra cui Matthew Mercer, Ashley Johnson, Marisha Ray, Taliesin Jaffe, Travis Willingham, Sam Riegel, Laura Bailey e Liam O’Brien, Critical Role si impegna a garantire che chiunque possa scoprire le sue storie, i suoi personaggi e la sua community. Per maggiori informazioni su Critical Role visitate www.critrole.com.

