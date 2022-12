Hyundai sta sperimentato un robot per il servizio in camera degli hotel

Toc toc, è il servizio in camera. Ma dall’altra parte della porta c’è un robot. È questo il futuro degli hotel di lusso secondo Hyundai, che ha recentemente presentato un robot fattorino dotato di guida autonoma.

Presto entrerà in servizio – in fase di testing – presso alcuni complessi residenziali ed hotel di Seul, capitale della Corea. Se tutto andrà per il meglio, in futuro PnD – questo il nome del robot – potrebbe diventare una presenza fissa in sempre più hotel, in tutto il mondo.

I clienti dell’albergo ordinano il cibo e i drink comodamente dal tablet, usando l’applicazione Kakao Talk (usatissima in Corea, più di WhatsApp), e sarà poi il robot ad occuparsi di consegnare l’ordinazione in stanza. Il robot riconosce gli ostacoli e le persone: ad esempio è in grado di capire se un ascensore è troppo affollato, e se quindi è il caso di aspettare la prossima corsa. Sa anche riconoscere l’età del cliente: se è un bambino utilizzerà una voce gioviale e sopra le righe, se è un adulto sarà invece più formale.

Il robot poggia sulla piattaforma modulare Plug & Drive ed ha un piccolo arsenale di sensori LiDAR e telecamere per orientarsi e spostarsi in autonomia. Al posto del ventre c’è un vano per trasportare cibo, bevande e altri oggetti. Il “volto” invece ha degli occhioni LED che gli danno un look carismatico e simpatico.