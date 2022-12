Barbie: il teaser trailer del film con Margot Robbie

Warner Bros. ha appena pubblicato il teaser trailer del film su Barbie con Margot Robbie protagonista. Si tratta di un lungometraggio che vedrà anche Ryan Gosling vestire i panni di Ken. Il filmato cita il capolavoro 2001: Odissea nello Spazio, che viene utilizzato in maniera piuttosto particolare per chiamare in causa la popolare bambola.

Ecco il teaser su Barbie.

Il film arriverà nelle sale statunitensi il 21 luglio 2023 e vedrà un ricco cast formato anche da Will Ferrell, Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Issa Rae, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.

I vari protagonisti del lungometraggio si sono già espressi sul loro approccio al film ed al contesto della storia. La protagonista Margot Robbie ha dichiarato:

Ci sono dei preconcetti che riguardano questo personaggio, ma questo è il motivo per cui ho scelto di fare Barbie. Direi che è lo stesso motivo per cui ho scelto di fare I, Tonya, considerando come le persone reagiscono quando viene citata Tonya Harding.

Will Ferrell ha parlato del suo personaggio come di una figura strana e insensibile, ed ha così descritto il film:

Posso dire che sarà un esempio su come conciliare arte di grande livello e pop. Sarà un omaggio al brand, ma allo stesso tempo sarà molto satirico, con riferimenti al patriarcato, al perché Barbie viene criticata, ma anche al motivo per cui viene ancora amata così tanto. Leggendo il copione ho pensato fosse fantastico. Il mio ruolo sarà quello del CEO della Mattel, è un tipo insensibile, ma anche molto strano. Non vi dico altro.

Infine la regista Greta Gerwig ha parlato del suo approccio alla scrittura del film.