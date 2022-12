Starfield: nuovo video diario dedicato alle quest

Bethesda ha pubblicato un nuovo video diario in cui Will Shen spiega come sono state costruite le quest all'interno del gioco. Vediamo il filmato.

Bethesda ha pubblicato un nuovo video diario su Starfield tutto dedicato alla costruzione delle quest all’interno del gioco. Nel filmato, che trovate qui sotto, il lead quest designer Will Shen fornisce diversi dettagli sul ruolo delle fazioni, sui compagni che incontreremo e sull’importanza del sistema solare all’interno delle quest.

Rispondendo alla prima domanda sugli incontri casuali, Shen ha spiegato che questi si basano su un nuovo sistema adottato da Bethesda per Starfield, incentrato sulla composizione dei pianeti. Ogni pianeta ha dei punti di interesse come avamposti, basi e insediamenti, ognuno dei quali può comportare delle quest a causa di problemi ed eventi che possono trovarsi in questi luoghi o che sono collegati a questi.

Si tratta dunque di un sistema che permette una gestione più dinamica dei punti d’interesse e quindi ciò comporta la possibilità di poter sperimentare un incontro casuale praticamente ovunque. Anche il sistema solare, chiamato nel gioco “Vecchio Quartiere”,sarà protagonista delle missioni principali. Ben presto, infatti, verremo inviati da Constellation per scoprire i misteri degli artefatti alla base del viaggio e scoprire cosa è successo alla Terra.

Shen, inoltre, spiega che visiteremo anche Marte per visitare uno dei primi insediamenti che l’umanità ha creato dopo aver lasciato la Terra. L’insediamento principale si chiama Cydonia ed è un’intera città con i suoi abitanti ed i suoi problemi.

Per quanto riguarda le fazioni, Shen afferma che saranno presenti anche in Starfield e che potremo modificare il loro andamento e la loro politica attraverso alcune scelte. I compagni invece li incontreremo portando avanti le missioni di Constellation: si tratta di personaggi sfaccettati e dotati di una certa profondità, che potremo far interagire anche al posto nostro con altri NPC, permettendoci di assistere a conseguenze differenti.