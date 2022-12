Poste Italiane in tilt: impossibile accedere a BancoPoste e PostePay

15—Dic—2022 / 11:32 AM

Nella giornata di oggi, 15 dicembre 2022, diversi clienti di Poste Italiane hanno segnalato degli importanti problemi ad alcuni dei servizi più importanti dell’azienda. In particolare, non risultano funzionare correttamente i servizi di homebanking — a prescindere dalle modalità d’accesso: web e mobile.

Nello specifico, gli utenti sarebbero impossibilitati ad accedere alle principali applicazioni mobile di Poste Italiane, come BancoPosta e PostePay. L’utente riceve un messaggio d’errore che lo avvisa che il servizio non è momentaneamente disponibile e di riprovare più tardi. I problemi sono diffusi e sembrano coinvolgere tutti gli utenti, come del resto testimoniano le centinaia di segnalazioni pervenute al portale specializzato DownDetector. Le prime segnalazioni sono state registrate attorno alle prime ore della mattina, verso le 08:00.

Poste Italiane non ha ancora pubblicato una comunicazione ufficiale e pertanto non è possibile determinare le cause dietro ai messaggi d’errore, né tantomeno quando verosimilmente la situazione potrebbe venire sbloccata.

Aggiorneremo questa notizia non appena saranno disponibili nuove informazioni o in caso pervenga alla redazione una comunicazione ufficiale di Poste Italiane.