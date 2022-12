La gestione dell’ingrediente chiave alla base di tutti gli alimenti

Gli scienziati del Regno Unito chiedono misure urgenti per gestire il fosforo, un elemento essenziale per la produzione alimentare.

Il fosforo è un elemento fondamentale del nostro sistema alimentare: le piante non possono crescere senza di esso e non ha sostituti. La produzione agricola e zootecnica del Regno Unito dipende quasi interamente dalle importazioni di fosforo nei mangimi e nei fertilizzanti – il Regno Unito importa circa 174.000 tonnellate di fosforo all’anno. Gran parte di queste importazioni derivano da rocce fosfatiche provenienti da paesi come Russia, Marocco e Cina. Il prezzo dei fertilizzanti fosfatici è quadruplicato tra la metà del 2020 e la metà del 2022 a causa delle interruzioni dell’offerta e della concentrazione del mercato in Cina. La guerra in corso in Ucraina sta mettendo in evidenza i rischi per la sicurezza alimentare associati alla dipendenza dalle importazioni.

Mentre i prezzi dei fertilizzanti fosfatici rimangono a livelli molto alti dopo l’impennata di quest’anno, gli scienziati chiedono misure urgenti per gestire il fosforo, un elemento essenziale per la produzione alimentare, ma che è anche alla base dell‘inquinamento ambientale nei nostri fiumi e laghi. Con il lancio della prima strategia di trasformazione nazionale completa del Regno Unito sul fosforo, i ricercatori affermano di voler fornire una tabella di marcia per una migliore gestione di questa importante risorsa. La strategia sottolinea l’urgente necessità di nuove soluzioni e di aumentare le innovazioni esistenti in materia per prevenire i danni futuri alla biodiversità e all’habitat acquatico, ridurre la dipendenza da mercati d’importazione rischiosi e sbloccare nuove opportunità per l’agricoltura.

La “Strategia di trasformazione del fosforo nel Regno Unito” – uno dei principali risultati del progetto RePhoKUs, guidato dall’Università di Lancaster e che coinvolge l’Università di Technology Sydney, l’Università di Leeds e finanziato nell’ambito del programma di ricerca sulla sicurezza alimentare globale del Regno Unito – definisce le sfide e i passi chiave necessari affinché il Regno Unito adotti una gestione resiliente, efficiente e sostenibile del fosforo. Il professor Paul Withers, dell’Università di Lancaster e ricercatore principale del progetto RePhoKUs, ha dichiarato: “Attualmente il Regno Unito non dispone di un piano coerente per la gestione del fosforo nel sistema alimentare, né a livello nazionale, né a livello regionale, né all’interno dei bacini idrografici. Questa situazione deve cambiare con urgenza”. Dove l’allevamento di bestiame è più intensivo, prevalentemente nell’Inghilterra occidentale e nell’Irlanda del Nord, le eccedenze di fosforo (soprattutto nel letame) sono più elevate. Nelle aree in cui si coltivano campi, si registra deficit produttivi e la necessità di utilizzare fertilizzanti a base di fosforo, perché le colture assorbono più di quanto viene applicato.

Le raccomandazioni della strategia evidenziano una serie di priorità per consentire di passare a un uso più sostenibile del fosforo:

Sviluppare e diffondere su scala nuove tecnologie e innovazioni in grado di recuperare il fosforo dalle deiezioni animali, dalle acque reflue e dai rifiuti alimentari e di ridistribuirlo come fertilizzanti praticabili, economici e rinnovabili;

Fornire incentivi che incoraggino gli investimenti nelle tecnologie e riducano le barriere per creare nuovi mercati per il settore dei fertilizzanti a base di fosforo rinnovabile;

Migliorare, allineare e rendere coerenti politiche e governance che riconoscano e gestiscano il fosforo come risorsa inquinante;

Fornire conoscenze, ricerca e consulenza su misura agli agricoltori per lo sfruttamento del fosforo presente nel suolo e per l'utilizzo del fosforo riciclato;

Coinvolgere meglio le parti interessate, lungo l'intera catena del valore del fosforo, per definire la direzione strategica e sostenere l'attuazione attraverso soluzioni locali su misura e diversificate;

Creazione di una piattaforma per le parti interessate per la condivisione dei dati sui nutrienti nel Regno Unito per aiutare a informare la gestione del fosforo.

“In teoria c’è abbastanza fosforo in circolazione nel sistema alimentare e nei nostri terreni. Uno dei percorsi per raggiungere un uso sostenibile del fosforo comporterà lo sviluppo e l’impiego di nuove tecnologie in grado di estrarre il fosforo pregresso dai suoli e dai concimi e di sviluppare nuovi mercati di fertilizzanti rinnovabili”, afferma Brent Jacobs, uno degli autori principali del rapporto.