Ben Affleck pronto a tornare in DC, James Gunn lo vuole alla regia di un film

James Gunn ha dichiarato che c'è l'interesse dei DC Studios nel coinvolgere Ben Affleck in un progetto come regista.

Dopo che è stata data dallo stesso James Gunn la clamorosa notizia della non conferma di Henry Cavill come Superman, tra i suo tweet il nuovo CEO dei DC Studios ha dichiarato che c’è l’intenzione di assorbire Ben Affleck in un nuovo progetto in qualità di regista.

Questa è la frase scritta da James Gunn su Twitter:

Ci siamo incontrati con Ben ieri, e questo perché lui vuole dirigere un film e noi vogliamo la stessa cosa. Dobbiamo solo trovare il progetto giusto.

Considerando che lo stesso James Gunn sta lavorando ad un film su Superman, di cui ancora non è stato trovato il regista, il nome di Ben Affleck potrebbe essere tirato in ballo per questo lungometraggio. Ma, con un intero universo cinematografico da gestire, le idee e le possibilità per una inclusione di Affleck in qualche storia DC non mancano affatto.

Ricordiamo che Ben Affleck fa ancora parte del DC Cinematic Universe come interprete di Bruce Wayne e Batman. L’attore dovrebbe comparire in Aquaman 2, e la sua presenza è stata garantita anche in The Flash, lungometraggio in cui sarà a fianco del cavaliere oscuro di Michael Keaton.

La possibilità di vedere più Batman nel DC Cinematic Universe è stata confermata qualche tempo fa anche da Jason Momoa. L’interprete di Aquaman ha dichiarato:

Non posso dire molto sulla reunion con Ben Affleck ed il suo Batman, ci potrebbe essere come non esserci. E poi ci potrebbero essere anche più di un Batman. Chi lo sa?!

Aquaman: Il Regno Perduto uscir al cinema il 17 marzo 2023, mentre The Flash è in arrivo a giugno.