Il digiuno intermittente può curare il diabete di tipo 2

Secondo uno studio, le persone con diabete che digiunano a intermittenza potrebbero non aver più bisogno di farmaci

Secondo un nuovo studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism della Endocrine Society, dopo un intervento di dieta a digiuno intermittente, i pazienti hanno raggiunto la remissione completa del diabete, definita come livello di HbA1c (glicemia media) inferiore al 6,5%, questo almeno un anno dopo l’interruzione dei farmaci per il diabete,

“Il diabete di tipo 2 non è necessariamente una malattia permanente, che dura tutta la vita. La remissione del diabete è possibile se i pazienti perdono peso modificando le loro abitudini alimentari e di esercizio”, ha dichiarato Dongbo Liu, della Hunan Agricultural University di Changsha, in Cina. “La nostra ricerca dimostra che il digiuno intermittente, la Terapia Medica Nutrizionale Cinese (CMNT), può portare alla remissione del diabete nelle persone affette da diabete di tipo 2. Questi risultati potrebbero avere un impatto importante sugli oltre 537 milioni di adulti che soffrono di questa malattia in tutto il mondo”.

I ricercatori hanno condotto un intervento dietetico a digiuno intermittente della durata di 3 mesi su 36 persone affette da diabete e hanno scoperto che quasi il 90% dei partecipanti, compresi quelli che assumevano farmaci per abbassare la glicemia e insulina, hanno ridotto l’assunzione di farmaci per il diabete dopo il digiuno. Tra questi, il 55% ha sperimentato la remissione del diabete, interrompendo anche l’assunzione dei farmaci

Lo studio sfida l’opinione convenzionale secondo cui la remissione del diabete può essere raggiunta solo in coloro che hanno una durata del diabete più breve (0-6 anni). Il 65% dei partecipanti allo studio che hanno raggiunto la remissione aveva una durata del diabete superiore a 6 anni (6-11 anni).

“I farmaci per il diabete sono costosi e rappresentano un ostacolo per molti pazienti che cercano di gestire efficacemente il proprio diabete. Il nostro studio ha visto una riduzione dei costi dei farmaci del 77% nelle persone con diabete dopo il digiuno intermittente”, ha detto Liu.