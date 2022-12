Hogwarts Legacy: tutte le novità dal secondo showcase

Uno dei videogiochi più attesi del 2023, Hogwarts Legacy, torna a mostrarsi in un nuovo, esclusivo gameplay showcase di ben mezz’ora in compagnia del Game Director Alan Tew, del Systems Designer Mekenzy Toner, del Community Manager Chandler Wood, e da un ospite speciale, il Community Host Ben Snow.

Il video si è focalizzato su alcuni aspetti finora fumosi, relativi alla personalizzazione, alle cavalcature, alle arti oscure e alle creature magiche.

Riguardo alle cavalcature, ce ne sono diverse a disposizione dei giocatori: dalla classica scopa volante (che sarà possibile personalizzare e potenziare nell’apposito shop a Hogsmeade) a varie creature. La scopa avrà un sistema “di guida” speciale, relativo anche alla distanza di volo dal suolo. Per quanto riguarda le mount, invece, avremo un meraviglioso ippogrifo (che potrà non solo volare ma anche essere utilizzato come una sorta di cavallo) ma anche il thestral, per chi lo riceverà come bonus delle edizioni pre-order.

Viaggiando attraverso l’open world (quanto sia davvero “open” è ancora tutto da vedere, ma sembra comunque piuttosto vasto) abbiamo notato vari insediamenti ed è stato mostrato anche il passaggio delle stagioni, piuttosto scenografico, così come il ciclo giorno-notte.

In diversi punti il gioco non nasconde una certa derivazione da The Witcher, che si nota anche nell’utilizzo delle pozioni in combattimento: combattimento di cui abbiamo potuto avere un nuovo assaggio grazie all’apposita arena di combattimento delle Arti Oscure situata nella Foresta proibita, dove si potrà accedere a diverse sfide in cui sfoderare l’assortimento più micidiale (e proibito) a disposizione di un mago, comprese le cosiddette Maledizioni senza perdono.

Si passa poi a un momento decisamente più tranquillo, mostrandoci la Stanza delle necessità (completamente personalizzabile in un modo molto ben integrato diegeticamente), ovvero il luogo in cui potremo distillare pozioni, creare oggetti, curare piante e modificare il vestiario sia a livello estetico che di proprietà, tramite anche uno speciale telaio magico.

Il vivaio, poi, è stata una vera e propria sorpresa: si tratta di uno spazio magico aperto simile a quello all’interno della valigia di Newt Scamander, con all’interno praterie, laghi e altri tipi di terreni in cui allevare le creature magiche che salveremo dai bracconieri e che potremo accudire in vari modi, in cambio di amicizia e risorse naturali.

La preview si conclude con una piccola, misteriosa cutscene in cui il protagonista… finisce all’interno di un libro. Cosa possa indicare, ancora, non si sa: una nuova missione speciale ancora da svelare?

Pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo immersivo d’azione open world ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano al quinto anno e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.

Hogwarts Legacy uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 10 Febbraio 2023, con l’accesso anticipato di 72 ore che inizierà il 7 Febbraio 2023. La versione per la generazione precedente di console subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

