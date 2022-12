Chainsaw Man è considerata una delle migliori nuove serie di Shonen Jump, e per una buona ragione. A partire dai combattimenti truculenti strappalacrime, abbinati a una storia unica e divertente sui diavoli, è il mix perfetto per creare un grande manga (e anche un grande anime…).

La serie è stata per un po’ di tempo sulla line-up di Shonen Jump di Viz Media, consentendo agli abbonati di leggerla per intero e ad altre persone interessate di leggere il primo e gli ultimi tre capitoli della serie. Ma da quando ha debuttato il primo tascabile commerciale di Chainsaw Man, contenente i primi sette capitoli, il suo successo è stato immediato.

Ma andiamo con ordine, nel 2018, l’artista manga Tatsuki Fujimoto ha pubblicato il primo capitolo di Chainsaw Man, una svolta moderna sul patto figurativo con il diavolo, sul settimanale giapponese Weekly Shonen Jump.

Un paio di anni dopo, Chainsaw Man era in cima alle liste dei best seller e vendeva volumi in tutto il mondo. È stata la rara serie manga a creare un numero considerevole di lettori negli Stati Uniti ancor prima che fosse adattata in una serie anime, il che tende ad aumentare le vendite dei volumi.

Ma l’anime non si sarebbe fatto attendere molto. Alla fine del 2020, l’acclamato studio MAPPA ha annunciato i suoi piani per adattare Chainsaw Man in una serie televisiva anime. Il primo trailer era una vetrina squisitamente cupa e piena di sangue di alcune delle animazioni più sorprendenti della sua generazione. Queste prime impressioni sono durate per più di un anno senza conferma di una data per la prima, mentre la serie manga ha concluso il suo primo arco narrativo (noto come Public Safety Saga) e si è interrotta. L’entusiasmo per Chainsaw Man è cresciuto fino a raggiungere le vette delle classifiche.

Quando l’anime ha finalmente debuttato, è stato trasmesso in anteprima in simulcast negli Stati Uniti esclusivamente tramite Crunchyroll.

L’anime Chainsaw Man fa parte della più ampia storia di successo della sottocultura dell’ultimo decennio: una rinascita di anime d’azione ad alto budget (dopo una siccità iniziata negli ultimi anni 2000 e che ha attraversato i primi anni 2010) e un’esplosione di lettori di manga internazionali.

Negli Stati Uniti, per esempio, è ancora secondario rispetto alla cultura dei fumetti, ma ora è comune nelle librerie, ai botteghini e sui servizi di streaming. In questi giorni, non mancano le vivaci serie di battle shonen – Demon Slayer, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, JoJo’s Bizarre Adventure – con un enorme interesse crossover sia per l’adattamento anime che per il manga originale.

Chainsaw Man è il culmine di un lungo sforzo per rendere popolari anime e manga in Occidente. In effetti, la serie sembra destinata a diventare il più grande passo avanti nel pubblico mainstream degli anime dai tempi di Attack on Titan.

Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Di cosa parla Chainsaw Man?

Tra le caratteristiche che hanno reso Chainsaw Man un manga di successo ci sono i temi affrontati nella sua storia e anche il modo in cui vengono affrontati. Il primo episodio di Chainsaw Man, come nel primo capitolo del manga, segue un giovane trasandato di nome Denji che vaga per la campagna con il suo strano cucciolo, Pochita, un “cane” che in realtà è un diavolo con una motosega che sporge dal suo muso e un cordino per la coda. A Denji manca l’occhio destro. Sta anche morendo di fame. Quando suo padre morì, Denji ereditò un debito paralizzante con la yakuza. Ora, Denji e Pochita vivono insieme in una baracca buia, nutrendosi di avanzi di pane bianco; Denji sogna il giorno in cui potranno permettersi di mangiare il pane con la marmellata.

Nel frattempo, Denji e Pochita tagliano alberi, danno la caccia ad altri diavoli, che sono emigrati sulla Terra usando il potere delle paure umane, e vendono gli organi sacrificabili di Denji per guadagnarsi da vivere. “Ho venduto una delle mie palle”, dice Denji, per poco meno di 700 dollari.

La situazione peggiora. La yakuza stringe una nuova collaborazione con un diavolo e lascia Denji per morto in un cassonetto sulla scena di una massiccia imboscata. Questa dovrebbe essere la fine per Denji. Ma poi, sorprendentemente, Pochita parla. Si offre di far rivivere Denji.

“Ti darò il mio cuore”, dice Pochita. “In cambio, mostrami i tuoi sogni.” Con gratitudine, Denji si fonde con Pochita e diventa così lui stesso una specie di diavolo.

È rinato nel cassonetto con una corda che gli penzola dal petto e motoseghe attaccate alle braccia e alla fronte. Denji massacra l’imboscata ei suoi tirapiedi. Ha recuperato i suoi organi perduti e ora il cane diavolo è il suo cuore pulsante. Pochita era il diavolo della motosega. Denji è l’uomo della motosega.

La premiere della serie è un adattamento vignetta per vignetta del primo capitolo del manga. È solo un assaggio del potenziale della serie anime – la premiere della serie è l’unico episodio della prima stagione proiettato in anticipo per i critici – ma l’arte e l’animazione di MAPPA sono stupende come i fan avrebbero potuto sperare.

I successivi capitoli di Chainsaw Man introducono i Cacciatori di Diavoli di Pubblica Sicurezza, un’agenzia governativa, e stabiliscono il conflitto centrale tra diavoli e umani. Alcune configurazioni nei battle shonen manga sono più esoteriche e ricche di tradizioni rispetto ad altre; Chainsaw Man beneficia del tono duro e sentimentale del suo capitolo iniziale.

Denji è un ragazzo affamato di una vita normale che può solo sperare di vivere un giorno per abbracciare una ragazza. Pochita salva Denji dalla morte e la Pubblica Sicurezza salva Denji dalla povertà.

Questo è tutto prima che l’autore, Fujimoto, inizi persino a spiegare la mitologia sottostante di Chainsaw Man. È accessibile quanto queste cose diventano, pur essendo relativamente maturo nelle sue caratterizzazioni e narrazione, per non parlare della sua iperviolenza.

L’acquisizione dell’anime Chainsaw Man è un colpo di stato per MAPPA e Crunchyroll. L’anno scorso, Sony ha acquistato Crunchyroll per 1,18 miliardi di dollari da WarnerMedia di AT&T nel tentativo di ottenere un maggiore controllo del mercato globale degli anime. Crunchyroll compete con Netflix anche se i due servizi stanno costruendo librerie molto diverse.

Netflix trasmette in streaming un’ampia varietà di contenuti che include solo una discreta selezione di anime, mentre Crunchyroll trasmette esclusivamente anime. Netflix concede in licenza e produce molti anime popolari, e i suoi lanci di alto profilo negli ultimi anni hanno portato molti fan a presumere che Chainsaw Man sarebbe stato presentato in anteprima su Netflix. Ma Netflix non fa simulcast, e quindi Crunchyroll detiene ancora il vantaggio competitivo su anteprime di serie di successo.

Nove anni fa, Crunchyroll e Hulu hanno presentato per la prima volta Attack on Titan negli Stati Uniti, e quella si è rivelata la più grande serie anime dell’ultimo decennio. Chainsaw Man è un’altra pietra miliare competitiva per Crunchyroll, anche se Hulu trasmetterà anche la prima stagione in ritardo e la serie potrebbe finire su Netflix in un secondo momento. Crunchyroll è un servizio con 120 milioni di utenti registrati, ma solo 5 milioni di abbonati a pagamento che ricevono accesso illimitato ai suoi titoli. Netflix ha più di 220 milioni di abbonati paganti in tutto il mondo.

Crunchyroll è, in definitiva, un servizio di streaming per una sottocultura e Chainsaw Man ci mostrerà quanto può diventare grande quella sottocultura.

Il segreto del successo di Chainsaw Man

La maggior parte dei lettori potrebbe ricondurre il successo di questo manga alla sua eccessiva violenza, un po’ come avvenne per i suoi tempi, a Squid Game. In parte la violenza è sicuramente un aspetto che affascina da sempre i racconti tramandati dall’uomo, pensate alla mitologia. Qui c’è qualcosa di più però. L’adattamento anime di Chainsaw Man è arrivato non molto tempo dopo che la serie manga è tornata dalla pausa e ha iniziato il suo secondo arco narrativo. C’è molto slancio dietro Denji. Indipendentemente da dove viene distribuita la sua storia, l’anime sembra pronto a portarlo sopra le righe.

Tatsuki Fujimoto come abbiamo già accennato, scrive e disegna Chainsaw Man. Mentre ha scritto molti cortometraggi manga one-shot, Chainsaw Man è solo la sua seconda storia serializzata, dopo il pieno di colpi di scena Fire Punch.

Denji è un giovane alla disperata ricerca di denaro. Dopo che suo padre ha lasciato un grosso debito quando è morto, dipende da un cane diavolo di nome Pochita, che ha una lama di motosega che sporge dalla sua faccia, per aiutarlo a fare soldi. Insieme abbattono diavoli malvagi, raccolgono legname da vendere e fanno praticamente tutto il possibile per racimolare qualche moneta. Alla fine Denji si mette in testa quando combatte la yakuza e, per farla breve, lui e Pochita si fondono, creando, beh, un ibrido uomo-motosega, e i cacciatori di diavoli lo reclutano per lavorare per loro. Ora che ha trovato stabilità, inizia a cercare la vita felice che non ha mai avuto.

Ma cosa differenzia questo manga da altri shonen? Per iniziare, Chainsaw Man è cruento. Estremamente cruento. Mentre il mondo shonen ha un sacco di manga che uccidono i propri personaggi in esplosioni sanguinose, Chainsaw Man mostra le viscere e tutto il resto. È piuttosto disgustoso per chi non ama il genere, ma adatto a un manga oscuro sull’abbattimento dei diavoli con una motosega.

Ha anche un interessante contrasto sciocco tra i personaggi e quello che sta succedendo. Denji taglia le budella ai diavoli senza battere ciglio. La sua preoccupazione principale è voler mangiare del buon cibo o trovare una ragazza che gli faccia toccare le tette per la prima volta.

Nonostante il fatto che la sua vita sia relativamente fuori dai binari, ha solo le preoccupazioni di un adolescente medio, leggermente pervertito.

La mente semplice di Denji e gli istinti arrapati a volte possono sembrare superficiali, ma ciò non rende Chainsaw Man cattivo. Quando vengono introdotti i personaggi secondari estremamente interessanti, come il demone diabolico Power e il misterioso cacciatore di diavoli Makima, la storia prende una svolta inaspettata.

Makima è di gran lunga il personaggio più interessante introdotto finora. Altri personaggi sono innamorati di lei o estremamente attenti nei suoi confronti, conferendole un’aura di mistero. Ci si sorprende a leggere il resto della serie online subito dopo essersi tuffati nel primo arco narrativo, solo per scoprire qual è il suo fulcro centrale: una storia di redenzione e vendetta alla ricerca dei profondi sogni umani.

Chainsaw Man, scritto e illustrato da Tatsuki Fujimoto, si è affermato come una serie unica, imprevedibile e bizzarra. La sua violenza cruenta e le scene di combattimento oltraggiosamente esagerate, giustapposte all’umorismo oscuro del manga, lo rendono una lettura interessante e unica nel suo genere.

Oltre all’avvincente trama e ai mostri ricchi di azione, questa serie manga ha molto di più da offrire, soprattutto per quanto riguarda i personaggi estremamente ben scritti.

Denji come protagonista è inaspettato e sicuramente non è l’eroe convenzionale medio. Mostra molto cuore e un incredibile livello di onestà che è abbastanza accattivante. Oltre al focus sul protagonista, altri personaggi secondari rendono la serie estremamente innovativa e profonda.

Chainsaw Man, un nuovo traguardo

Una delle più grandi ragioni per cui Chainsaw Man ha visto una così grande popolarità è che il tema della lotta per ottenere una parvenza di conforto in questo mondo strano e crudele è qualcosa con cui tutti possono sentirsi affini. Il pubblico può simpatizzare con un sentimento così universale.

Tutto l’atteggiamento nichilista, la violenza, l’umorismo morboso e le battute esplicite possono essere interpretate come una reazione al mondo illogico che circonda i personaggi.

Non possiamo mai prevedere con precisione cosa accadrà dopo perché la serie riesce sempre a sovvertire le aspettative dei lettori. E questa costante incertezza è ciò che rende questo manga una storia così avvincente. Il pubblico è consapevole e sfidato a non mettersi troppo a proprio agio perché assolutamente nessun personaggio è al sicuro in questa storia. Nemmeno il protagonista principale.

È sorprendente quanto rapidamente questa serie abbia conquistato la comunità dei manga in un breve arco di circa due anni, da quando è stata serializzata nel 2018. Questa è un’impresa piuttosto impressionante, per una serie manga che non ha avuto subito una controparte anime.

Va anche notato che non è solo la trama assurdamente accattivante o i personaggi incredibilmente ben realizzati a rendere questo manga così avvincente. Meritato elogio va dato anche all’opera d’arte. Lo stile artistico grezzo e grintoso si fonde incredibilmente bene con la narrazione.

Fujimoto ha praticamente ridotto la sua estetica distintiva quasi alla perfezione, si può dire. Potrebbe non adattarsi alla tavolozza personale di tutti. Può anche essere abbastanza sconcertante passare improvvisamente dal consumo di una serie shonen in stile artistico standard come My Hero Academia o One Punch Man a qualcosa di relativamente diverso come Chainsaw Man.

Per alcuni, può essere piuttosto un caso di gusto acquisito abituarsi allo stile artistico altamente realistico, disordinato e grossolano di Fujimoto. Per concludere, però, questa forma d’arte iperrealistica e visivamente disgustosa si presta meravigliosamente al tono generale, alla narrativa e ai personaggi della storia. E questa è la bellezza di Chainsaw Man.

Per guardare a un altro esempio recente, anche prima della premiere dell’anime Spy x Family, il brusio era forte e palpabile. Dopo la premiere, è diventato rapidamente uno dei programmi TV più popolari, non solo anime. Loid, Anya e Yor sono stati i cosplay più popolari all’Anime Expo 2022. Spy x Family è salito alle stelle fino a diventare un vero e proprio fenomeno, e tutto sta per succedere di nuovo con Chainsaw Man. E molto probabilmente su scala ancora più ampia. Spy x Family era, in effetti, un manga che è diventato molto popolare dopo la sua uscita nel 2019, al punto che l’hype per la sua prima anime del 2022 ha superato di gran lunga le aspettative.

Inoltre, il CEO di MAPPA, Manabu Otsuka, ha affermato che Chainsaw Man è stato realizzato senza un comitato: tutto è una discussione diretta tra MAPPA e Shueisha. Non c’è nessun intermediario. È solo una squadra di persone assurdamente abili che erano già grandi fan del manga, offrendo le loro abilità. E hanno lavorato a stretto contatto con il mangaka, Tatsuki Fujimoto, su tutti gli aspetti dell’anime, dal casting alla musica. E sarà cruento da morire.