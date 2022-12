Bere regolarmente caffè dopo la gravidanza riduce il rischio di diabete tipo 2 per chi ha avuto il diabete gestazionale

Per le donne affette da diabete mellito gestazionale il caffè può essere la bevanda giusta per prevenire e/o ritardare la progressione

Il diabete durante la gravidanza è comunemente noto come diabete mellito gestazionale o diabete gestazionale. Rispetto alla popolazione femminile sana in generale, le donne incinta che contraggono questa patologia corrono un rischio dieci volte superiore di sviluppare il diabete di tipo 2. Le ricerche attualmente in corso hanno rilevato che, al posto delle bevande zuccherate e artificiali, bere da due a cinque tazze di caffè con caffeina o decaffeinato al giorno è potenzialmente un sostituto più salutare per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 2 o per prevenirlo. Ciò è probabilmente dovuto ai componenti bioattivi del caffè, come i polifenoli, che sono micronutrienti vegetali presenti in natura. I componenti bioattivi sono tipi di sostanze chimiche presenti in piccole quantità nelle piante e in alcuni alimenti, come frutta, verdura, noci, oli e cereali integrali.

Questa bevanda comune e popolare sembra ridurre il rischio di diabete di tipo 2 nella popolazione generale. Tuttavia, non si sapeva se potesse essere benefica anche per le donne con diabete gestazionale. Per indagare su questo aspetto, la professoressa Cuilin Zhang, direttrice del Global Centre for Asian Women’s Health (GloW) e docente presso il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia della Yong Loo Lin School of Medicine della National University of Singapore (NUS Medicine), insieme al suo team del GloW, in collaborazione con la Harvard Chan School of Public Health e il National Institutes of Health (NIH), ha esaminato il ruolo del consumo di caffè a lungo termine dopo una gravidanza complicata e il conseguente rischio di diabete di tipo 2 tra le donne con una storia di diabete gestazionale.

Il team ha inoltre esaminato il consumo di caffè con il diabete di tipo 2 sostituendo le bevande zuccherate comunemente consumate con il caffè. I risultati dello studio, sono stati recentemente pubblicati sull’American Journal of Clinical Nutrition. Nel loro studio, i ricercatori hanno seguito per oltre 25 anni più di 4.500 partecipanti di sesso femminile, prevalentemente bianche, con una storia di diabete gestazionale, e hanno esaminato le associazioni tra il consumo di caffè a lungo termine e il successivo rischio di diabete di tipo 2. Il consumo di caffè con caffeina tra le donne dopo la gravidanza si è rivelato avere un’associazione lineare inversa con il rischio di diabete di tipo 2. Rispetto a coloro che non bevevano affatto caffè con caffeina, tra coloro che bevevano una tazza di caffè con caffeina o meno, da due a tre tazze e quattro e più tazze al giorno, il rischio di diabete di tipo 2 era ridotto rispettivamente del 10%, 17% e 53%.

Con o senza zucchero?

Anche la sostituzione di bevande dolcificate artificialmente e zuccherate con caffè con caffeina riduce il rischio, del 10% per una tazza di bevanda dolcificata artificialmente e del 17% per una tazza di bevanda zuccherata. “Finora, i risultati complessivi suggeriscono che il caffè con caffeina, se consumato correttamente (da due a cinque tazze al giorno, senza zucchero e senza latticini integrali o ad alto contenuto di grassi), potrebbe essere incorporato in uno stile di vita relativamente sano per alcune popolazioni”, ha osservato il professor Zhang.

A conferma di quanto detto dal professor Zhang, la dottoressa Jiaxi Yang, prima autrice dello studio e ricercatrice presso il GloW e il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia della NUS Medicine, ha dichiarato: “Sebbene il caffè si presenti come un’alternativa potenzialmente più salutare alle bevande zuccherate, i suoi benefici per la salute variano e dipendono in gran parte dal tipo e dalla quantità di condimenti, come zucchero e latte, che si aggiungono al caffè”.

Occorre sottolineare che bisogna comunque fare attenzione al consumo di caffè poiché non si sa ancora molto degli effetti del caffè su gravidanza, feto e bambino.