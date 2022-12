2,1 milioni di dollari per capire i problemi dei bambini con la matematica

I ricercatori dell’Università del Missouri hanno ottenuto una sovvenzione quadriennale di 2,1 milioni di dollari dal National Institutes of Health statunitense (NIH) per istituire il Learning Disabilities Innovation Hub (centro di innovazione per le disabilità di apprendimento) per comprendere meglio come l’ambiente scolastico e quello domestico possano influenzare il rischio, per i bambini, di sviluppare difficoltà a lungo termine con la matematica. Il progetto attuale fa seguito a uno studio di sei anni che ha trovato un legame tra la conoscenza precoce dei numeri da parte dei bambini in età prescolare e la preparazione scolastica nelle abilità matematiche, ha dichiarato David Geary, Professore di Scienze psicologiche presso il College of Arts and Science dell’Università del Missouri.

“I nostri risultati precedenti hanno identificato le abilità critiche per la preparazione alla matematica – come comprendere le quantità associate alle parole numeriche e come contare – e hanno suggerito che i bambini che non acquisiscono queste conoscenze precoci nel primo anno di scuola materna partono con un ritardo in matematica all’inizio della prima elementare”, ha detto Geary. E se partono già indietro, significa che probabilmente resteranno indietro per tutto il percorso scolastico”. L’età in cui si acquisiscono queste conoscenze fa la differenza, perché l’apprendimento successivo non avviene senza di esse. Questa constatazione ci ha spinto a ideare il progetto attuale per capire meglio il motivo di questa variazione”.

Il progetto si concentra sull’identificazione di vari fattori – sia a casa che in classe – che possono influenzare l’apprendimento precoce delle abilità matematiche da parte del bambino. A tal fine, i ricercatori testeranno le abilità matematiche dei bambini in età prescolare per sette volte nel corso di due anni di scuola materna, comprese le abilità cognitive come la memoria. Nello stesso periodo di tempo, riceveranno quattro rapporti dagli insegnanti sull’attenzione di ciascun bambino in classe. Inoltre, effettueranno quattro osservazioni dirette in classe. Oltre alle componenti in ambiente scolastico, i ricercatori condurranno tre valutazioni a domicilio per ogni bambino in età prescolare, nel corso dei due anni, per determinare l’influenza dei genitori o dei tutori sulla predisposizione del bambino all’apprendimento della matematica. “Le valutazioni a domicilio misureranno le conoscenze dei genitori sulle abilità matematiche e di lettura, in modo da avere un’idea di ciò che apportano nelle interazioni con i loro figli a casa”, ha detto Geary. “Inoltre, in entrambi gli anni registreremo i bambini e i genitori che interagiscono durante una festa di compleanno, perché questo tipo di interazione tende a produrre discorsi sui numeri. Poi analizzeremo i video per vedere come queste interazioni influenzano lo sviluppo del bambino durante i due anni di scuola materna”.

Geary spera di reclutare un totale di 150 bambini e famiglie per la partecipazione al progetto. I partecipanti saranno reclutati dal programma prescolare Title 1 delle Columbia Public Schools, Missouri. “Identificando i principali predittori della conoscenza, dell’acquisizione e della progressione, saremo in una buona posizione per sviluppare interventi mirati, che includano aspetti della casa, della scuola e componenti individuali o personalizzati”, ha detto Geary.