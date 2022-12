Smartphone e tablet: l’uso frequente per calmare i bambini può ritorcersi contro

A volte, dare a un bambino in età prescolare un dispositivo digitale sembra offrire una soluzione rapida. Ma questa strategia calmante potrebbe essere collegata a problemi comportamentali peggiori, secondo i risultati di un nuovo studio. L’uso frequente di dispositivi come smartphone e tablet per calmare i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni è stato associato a una maggiore disregolazione emotiva nei bambini (squilibrio a livello della gestione delle emozioni), secondo uno studio della Michigan Medicine pubblicato su JAMA Pediatrics.

“L’uso di dispositivi mobili per calmare un bambino piccolo può sembrare uno strumento innocuo e temporaneo per ridurre lo stress in casa, ma può avere conseguenze a lungo termine se diventa una strategia calmante abituale“, ha detto l’autrice principale Jenny Radesky, pediatra comportamentale dell’Università del Michigan Health C.S. Mott Children’s Hospital.

“Soprattutto nella prima infanzia, i dispositivi possono sostituire le opportunità di sviluppo di metodi indipendenti e alternativi di autoregolazione”,

ha aggiunto Radesky.

Lo studio ha incluso 422 genitori e 422 bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, che hanno partecipato tra agosto 2018 e gennaio 2020, prima dell’inizio della pandemia COVID-19. I ricercatori hanno analizzato le risposte dei genitori in merito alla frequenza con cui utilizzavano i dispositivi come strumento di calma e le associazioni con i sintomi di reattività emotiva o disregolazione in un periodo di sei mesi. I segni di una maggiore disregolazione possono includere rapidi passaggi tra tristezza ed eccitazione, un improvviso cambiamento di umore o di sentimenti e una maggiore impulsività.

“I genitori, o chi si occupa del bambino (parenti, baby sitter) possono provare un sollievo immediato dall’uso dei dispositivi se questi riducono in modo rapido ed efficace i comportamenti negativi e problematici dei bambini”, afferma Radesky. Questo è gratificante sia per i genitori che per i figli e può motivare entrambi a mantenere questo ciclo. Più spesso si usano i dispositivi, meno i bambini – e i loro genitori – si esercitano a usare altre strategie”.

Metodi calmanti alternativi

Radesky, riconosce che ci sono momenti in cui i genitori possono usare strategicamente i dispositivi per distrarre i bambini, ad esempio durante i viaggi o quando si è fuori o mentre si fanno lavori di gestione della casa. Sebbene l’uso occasionale dei media per occupare i bambini sia previsto e realistico, è importante che non diventi uno strumento di distrazione primario o regolare. Gli operatori sanitari pediatrici dovrebbero anche avviare conversazioni con i genitori e gli assistenti sull’uso dei dispositivi con i bambini piccoli e incoraggiare metodi alternativi per la regolazione emotiva.

Tra le soluzioni che Radesky raccomanda quando i genitori sono tentati di ricorrere a un dispositivo:

Tecniche sensoriali : i bambini piccoli hanno un proprio profilo unico di input sensoriali che li calmano. Ad esempio, possono dondolarsi, abbracciarsi, ascoltare musica o guardare un libro. Se vedete che il vostro bambino è nervoso, incanalate questa energia nel movimento del corpo o in approcci sensoriali;

: i bambini piccoli hanno un proprio profilo unico di input sensoriali che li calmano. Ad esempio, possono dondolarsi, abbracciarsi, ascoltare musica o guardare un libro. Se vedete che il vostro bambino è nervoso, questa energia nel movimento del corpo o in approcci sensoriali; Dare un nome all’emozione: quando i genitori etichettano ciò che pensano che il bambino stia provando, lo aiutano a collegare il linguaggio agli stati d’animo, ma gli mostrano anche che è compreso . Più i genitori riescono a mantenere la calma, più possono mostrare ai bambini che le emozioni sono “nominabili e gestibili”;

all’emozione: quando i genitori etichettano ciò che pensano che il bambino stia provando, lo aiutano a collegare il linguaggio agli stati d’animo, ma gli mostrano anche che è . Più i genitori riescono a mantenere la calma, più possono mostrare ai bambini che le emozioni sono “nominabili e gestibili”; Usare le zone di colore : quando i bambini sono piccoli, hanno difficoltà a pensare a concetti astratti e complicati come le emozioni. Le zone cromatiche (blu per la noia, verde per la calma, giallo per l’ansia/agitazione, rosso per l’esplosione) sono più facili da capire per i bambini e possono essere trasformate i n una guida visiva da tenere sul frigorifero, ad esempio. I genitori possono utilizzare queste zone cromatiche nei momenti di difficoltà (“ti stai agitando e sei nella zona gialla: cosa puoi fare per tornare al verde?”).

: quando i bambini sono piccoli, hanno difficoltà a pensare a concetti astratti e complicati come le emozioni. Le zone cromatiche (blu per la noia, verde per la calma, giallo per l’ansia/agitazione, rosso per l’esplosione) sono più facili da capire per i bambini e possono essere trasformate i da tenere sul frigorifero, ad esempio. I genitori possono utilizzare queste zone cromatiche nei momenti di difficoltà (“ti stai agitando e sei nella zona gialla: cosa puoi fare per tornare al verde?”). Offrire comportamenti sostitutivi : i bambini possono mostrare comportamenti molto negativi quando sono arrabbiati ed è normale che vogliano smettere. Ma questi comportamenti comunicano emozioni, per cui potrebbe essere necessario insegnare ai bambini un comportamento sostitutivo più sicuro o in grado di risolvere i problemi. Ciò potrebbe includere l’insegnamento di una strategia sensoriale o una comunicazione più chiara (“se vuoi la mia attenzione, basta che mi dai un colpetto sul braccio e dici ‘scusami, mamma’”).

: i bambini possono mostrare comportamenti molto negativi quando sono arrabbiati ed è normale che vogliano smettere. Ma questi comportamenti comunicano emozioni, per cui potrebbe essere necessario insegnare ai bambini un più sicuro o in grado di risolvere i problemi. Ciò potrebbe includere l’insegnamento di una strategia sensoriale o una comunicazione più (“se vuoi la mia attenzione, basta che mi dai un colpetto sul braccio e dici ‘scusami, mamma’”). I genitori possono anche prevenire i capricci legati alla tecnologia impostando dei timer, dando ai bambini chiare aspettative su quando e dove possono usare i dispositivi e utilizzando applicazioni o servizi video che abbiano chiari punti di interruzione e non si limitino a riprodurre automaticamente o a lasciare che il bambino continui a scorrere.

“Tutte queste soluzioni aiutano i bambini a capire meglio se stessi e a sentirsi più competenti nella gestione dei loro sentimenti”, ha detto Radesky. “Ci vuole una certa ripetizione da parte di chi si prende cura del bambino, che deve anche cercare di mantenere la calma e non reagire in modo eccessivo alle sue emozioni, ma questo aiuta a costruire abilità di regolazione delle emozioni che durano tutta la vita”.

“Al contrario, l’uso di un “distrattore” come un dispositivo mobile non insegna un’abilità, ma distrae semplicemente il bambino da ciò che sta provando. I bambini che non sviluppano queste abilità nella prima infanzia hanno maggiori probabilità di avere problemi quando sono stressati a scuola o con i coetanei quando diventano più grandi”, aggiunge la dottoressa Radesky.