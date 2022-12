Pinocchio di Guillermo del Toro: due featurette dal dietro le quinte

Netflix presenta due nuove featurette per l'acclamato Pinocchio di Guillermo del Toro: il making of e il dietro le quinte del doppiaggio.

13—Dic—2022 / 11:57 AM

Pinocchio di Guillermo del Toro sta raccogliendo vasti e meritati consensi di pubblico e critica: Netflix cavalca l’onda positiva e pubblica dunque due video featurette ufficiali. Una è un making of con lo stesso del Toro, i componenti del cast Cate Blanchett, Christoph Waltz, David Bradley, Gregory Mann, il cineasta Mark Gustafson, il supervisore all’animazione BrianLeif Hansen e il compositore Alexander Desplat, mentre il secondo è un dietro le quinte con alcuni dei voice actor originali: Cate Blanchett (Spazzatura), Ewan McGregor (Sebastian J. Cricket), Finn Wolfhard (Candlewick), Gregory Mann (Pinocchio), David Bradley (Geppetto) e Burn Gorman (Priest).

Quando abbiamo cominciato ad affrontare questo Pinocchio, sapevo di voler fare la mia versione. Non volevo presentare solo un adattamento. Questo Pinocchio è una nuova narrazione di una storia che credi di conoscere, ma in realtà non la conosci.

afferma del Toro.

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro reinventa il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Questo stravagante film in stop-motion diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.

Diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson, il film presenta un cast vocale stellare con Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto, mentre l’esordiente Gregory Mann presta la voce a Pinocchio. Nel cast vocale in lingua originale figurano anche Finn Wolfhard, la vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme al premio Oscar Christoph Waltz e alla vincitrice dell’Oscar Tilda Swinton.

