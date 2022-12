Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka: poster e data d’uscita per il nuovo film di Hayao Miyazaki

Studio Ghibli annuncia la data di uscita di Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka (How do you live) e rilascia il primo poster ufficiale della pellicola.

Il 14 luglio uscirà, nelle sale cinematografiche giapponesi, Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka (How do you live) nuova opera dell’infaticabile Maestro dell’animazione nipponica Hayao Miyazaki. Ad annunciarlo lo stesso Studio Ghibli fondato dal cineasta, tra i più rinomati e premiati di sempre. Insieme all’annuncio arriva anche il reveal della prima locandina ufficiale.

The new feature film from director Hayao Miyazaki and Studio Ghibli has been announced! HOW DO YOU LIVE (tentative title) opens in theaters in Japan on July 14, 2023. https://t.co/fHnLM6epTS — Studio Ghibli (@GhibliUSA) December 13, 2022

La pellicola è diretta e sceneggiata da Miyazaki, mentre non sono ancora noti i nomi degli artisti principali coinvolti. Stando a quanto rivelato lo scorso anno dal produttore Toshio Suzuki il film durerà circa 125 minuti, ma chiaramente è un’informazione preliminare. Del resto lo stesso Suzuki riteneva che il film non sarebbe uscito prima del 2024, dunque nonostante le difficoltà post-pandemiche la produzione è andata di slancio, dopo il primo annuncio risalente al 2017 che riportava in attività Miyazaki dopo il suo annunciato ritiro in seguito a Si alza il vento, del 2013.

Si tratta ancora una volta, come spesso accade per Ghibli, di un film derivato da un’opera letteraria: in questo caso il romanzo omonimo di Genzaburo Yoshino del 1937, inedito in Italia (ma disponibile in inglese, con prefazione di Neil Gaiman). Il libro parla di Copper, ragazzino curioso e affamato di conoscenza, che tramite la scoperta dei fatti della vita e del mondo cerca di superare la perdita del padre e trovare una risposta alle sue tante domande esistenziali.

