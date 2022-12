Droni: divieti ridotti nelle aree urbane in Giappone

Allentati i divieti in Giappone per l’utilizzo di droni in zone urbane per incrementare il loro uso nelle consegne.

Il Giappone ha deciso di incentivare l’impiego di droni nell’importante settore della logistica. Una carenza di autisti infatti ha colpito il Giappone. Questi dispositivi sono utilizzati per consegnare pacchi e merci al posto dei classici mezzi di trasporto.

I droni usati per le consegne nelle aree urbane potrebbe essere ottimale. La carenza di autisti potrebbe essere data anche dal crescente invecchiamento della popolazione. I droni prevedono quindi meno manodopera e tempi nettamente minori per portare a destinazione la merce. Un vantaggio anche per le zone più isolate. Il Giappone ha allentato i divieti attuali, ma non vuole usare i droni in zone urbane molto popolate. La sicurezza in queste aree è la prerogativa assoluta.

I giapponesi quindi vogliono incrementare l’impiego dei droni per consegne nelle aree urbane, pur mantenendo alto il livello di sicurezza per i cittadini. Le prerogative per mettere in totale garanzia voli sicuri sopra le case ci sono. Il Giappone però vuole andarci piano e non incombere in rischi ed errori. Comunque sia l’allentamento di questi divieti farà crescere il settore delle consegne per i droni, incentivando tali attività. In futuro saranno tante le aziende che investiranno in questo settore, almeno quando la burocrazia non sarà più un ostacolo al progresso.