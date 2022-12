Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: trailer di lancio per lo spin-off con protagonista Zack Fair

A partire da oggi Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch, come ci ricorda il consueto trailer di lancio appena pubblicato da Square Enix. Vediamo il filmato:

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion è la nuova versione dello spin-off prequel dell’amatissimo capitolo della serie Square Enix, uscito solo su PSP nel lontano 2007. Il gioco racconta una storia ambientata 7 anni prima degli eventi di Final Fantasy VII e vede come protagonista Zack Fair.

Il gioco include tutta una serie di miglioramenti tecnici e grafici rispetto alla versione originale tra cui telecamera e movimenti dei personaggi migliorati, un nuovo sistema di combattimento basato sui menù, interfaccia ottimizzata, nuovi arrangiamenti realizzati da Takeharu Ishimoto e un doppiaggio completo delle scene che su PSP erano di solo testo. Inoltre, questa edizione include una colonna sonora d’eccezione per presentare Final Fantasy VII sotto una luce nuova.

Nella nostra recensione, abbiamo sottolineato come Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion sia “una di quelle remastered per la quale sarebbe servito invece un remake. Il gioco originale di quindici anni fa sopperiva alle lacune nella trama, nel ritmo e in diverse meccaniche con una qualità grafica mozzafiato per la PSP e alcuni dettagli della storia che ne valevano il prezzo dell’UMD. Questa remastered ne conserva ogni pro e contro con la massima fedeltà, ma paga il conto di un upgrade grafico per nulla convincente e dei difetti che sono invecchiati abbastanza male. Rimane tuttavia innegabile il valore che riveste nella compilation di FFVII: il personaggio di Zack e le sue relazioni con altri protagonisti già noti ai fan di Cloud e co. sono di altissimo valore e meritano di essere vissuti se si vogliono apprezzare appieno tutti i risvolti della storia di Final Fantasy VII, a patto di chiudere entrambi gli occhi di fronte alla “trama principale” di Angeal e Genesis, una delle peggiori mai viste nell’intera serie targata doppia F.”