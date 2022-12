Angelo Badalamenti: morto il compositore di Twin Peaks, il lutto di David Lynch

All’età di 85 anni si è spento Angelo Badalamenti, lo storico compositore di Twin Peaks che ha lavorato anche ad altre colonne sonore per i film David Lynch, e che ha composto, tra le altre produzioni, anche le musiche del terzo capitolo della saga cinematografica di Nightmare on Elm Street.

Proprio lo stesso David Lynch ha voluto esprimere il suo lutto attraverso il canale YouTube in cui generalmente diffonde le previsioni del tempo. E durante il video ha sottolineato che non ci sarà musica. Ecco il filmato.

Il pronipote di Badalmenti ha scritto su Instagram:

Il mio prozio ha attraversato la barriera dell’esistenza. Tra i suoi lavori possiamo ricordare Twin Peaks, Velluto Blu, Cabin Fever, Nightmare On Elm Street 3, e molti altri. Ha avuto anche la possibilità di lavorare con David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney, Nina Simone, Julee Cruise, Isabella Rosselini, Dolores O’Riordan, Anthrax, Dokken, Eli Roth e specialmente David Lynch. Per me lui è stato una vera ispirazione, ed anche per tanti altri. Ha sempre tenuto alle sue radici, non ha mai lasciato il New Jersey per Los Angeles. Mancherà tanto a molti.