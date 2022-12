Xiaomi 13 e 13 Pro ufficiali (per il momento solo in Cina): scheda tecnica, prezzo e disponibilità

Con una decina di giorni di ritardo rispetto a quanto previsto, Xiaomi alla fine ha presentato ufficialmente i suoi nuovi top di gamma. Gli Xiaomi 13 e 13 Pro confermano quanto di buono aveva caratterizzato questa famiglia di flagship phone nelle scorse generazioni: offrono il meglio che si possa chiedere da un telefono Android, con un UI personalizzata e dal look pulito e un design tanto elegante quanto accattivante.

Il cuore di entrambi gli smartphone è ovviamente il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il migliore chipset di questa stagione di telefoni Android (delle sue notevoli caratteristiche ne abbiamo scritto qua).

Il nuovo Xiaomi 13 Pro, in breve

il display è un OLED LTPO a 10 bit da 6,73 pollici e con frequenza d’aggiornamento massima a 120Hz. Risoluzione da 3200 x 1440 pixel e ovviamente compatibile con tutti gli standard più avanzati: HDR10+, Dolby Vision e via dicendo. Notevole (e significativamente migliorata) la luminosità, che grazie al nuovo Samsung E6 raggiunge un picco di 1900 nits quando si guardano video in HDR (e si ferma a 1.200 durante gli altri utilizzi).

La RAM è ora di tipo LPDDR5X mentre lo spazio di archiviazione utilizza lo standard UFS 4.0 da 3,5 GB/s. La batteria, da 4.820 mAh, supporta la ricarica rapida a 120W: Xiaomi promette tempi di ricarica fulmini, cioè da 0 al 100% in meno di 20 minuti.

Ottimo il comparto fotografico: la punta di diamante è il nuovo sensore con dimensione di 1″ (!), il Sony IMX989 da 50MP. È il sensore più grande mai montato su uno smartphone e lo ricordiamo: maggiori dimensioni equivalgono ad una maggiore quantità di luce e dunque, iper-semplificando, a scatti migliori. Viene abbinato a delle nuovi lenti Leica ed ha un’apertura di f/1,9, oltre che l’Hyper OIS. Troviamo, in tandem, due altre fotocamere, tutte da 50MP: tele da 3,2 ottico e ultra wide da 115°. Insomma, davvero un ottimo smartphone per chi non vuole compromessi di alcun tipo.

La scocca è in ceramica e, in generale, Xiaomi ha scelto anche questa volta una selezione di materiali premium per dare al suo top di gamma un tocco di esclusività e classe. Si parte da 4.999 yuan, cioè circa 681€. Ovviamente in Italia verrà proposto ad un prezzo superiore.

Il nuovo Xiaomi 13, in brevissimo

Il display è un OLED da 6,36 pollici con refresh rate massimo a 120Hz e con supporto a HDR10+ e Dolby Vision. Anche la luminosità di picco eguaglia quella del modello Pro. Ma ovviamente bisogna fare dei compromessi: ad esempio la risoluzione scende a 2.400 x 1.080 pixel e non c’è l’LTPO. Poi,

Troviamo anche in questo caso una tripla-cam, con un 50 MegaPixel Sony IMX800, tele 3x ottica da 10 MegaPixel f/2,0 con OIS e ultra wide da 12 MegaPixel da 120° (f/2,2) ma senza autofocus.

La batteria scende a 4.500 mAh e la ricarica rapida, da 67W, è un po’ più lenta: da 0 a 100% in 38 minuti, dice il produttore. Niente ceramica: la scocca posteriore è in vetro ed è disponibile nei colori nero, grigio, bianco, verdino e celeste (quest’ultimo con retro in ecopelle).

Si parte da 3.999 yuan per la versione da 8/128GB. Circa 544 euro, ma ovviamente in Italia bisognerà aspettarsi un prezzo leggermente più alto.