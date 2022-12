Reddito di cittadinanza: in arrivo il bonus di 150 euro

Presto chi percepisce il reddito di cittadinanza riceverà l’atteso bonus da 150 euro sulla carta RdC. Da dicembre le persone che rientrano nei criteri avranno un aumento dell’importo grazie all’accredito del bonus. I criteri per rientrarvi sono percepire il reddito di cittadinanza e che nessun altro componente abbia diritto all’indennità per altro titolo.

Chi avrà questo bonus di 150 euro si chiederà come spenderlo, e dovrà essere applicato solo in determinati tipi di spesa e acquisto. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo. Il bonus è un modo per sostenere le famiglie in difficoltà economica. Consentirà a pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, a disoccupati e a coloro che hanno il RdC di sentirsi un po’ sollevati.

Chi percepisce il reddito di cittadinanza sarà proprio colui che dovrà spendere il bonus solo secondo le regole previste per l’RdC. Ad esempio non potranno usarlo per articoli di gioielleria o pellicceria. Sarà possibile invece usarlo per pagare bollette, fare la spesa, comprare generi alimentari, farmaci, visite mediche e materiale scolastico. Inoltre, anche per eventi culturali. Il bonus di 150 euro sarà possibile per articoli sportivi, corsi di sport, estetica, benzina, indumenti per l’abbigliamento, mezzi pubblici ed elettrodomestici. Il contributo dovrà essere speso entro la fine di dicembre.