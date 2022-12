My Hero Academia: Netflix svilupperà un film live-action

La piattaforma streaming Netflix prosegue il suo percorso verso l’adattamento in live-action di anime e manga amati dagli appassionati. L’ultima notizia che è arrivata d’oltreceano riguarda un’altra serie di grande successo: My Hero Academia diventerà un live-action per Netflix.

La conferma arriva attraverso Legendary Entertainment. Nella notizia viene specificato come Netflix abbia opzionato i diritti di My Hero Academia, con Joby Harold che scriverà la sceneggiatura del film. L’autore ha già lavorato su Obi-Wan Kenobi e Army of the Dead (realizzato proprio per Netflix). La regia, invece, sarà affidata a Shinsuke Sato, che farà anche da produttore esecutivo.

Ricordiamo che Netflix ha già lavorato ad un adattamento di Death Note, ed ora i fratelli Duffer stanno progettando una serie TV. Un altro progetto è stato dedicato a Cowboy Bebop, e, inoltre, è in lavorazione anche il telefilm tratto da One Piece. Il legame tra Netflix e le produzioni anime sta diventando sempre più corposo.

My Hero Academia è un manga shōnen realizzato da Kōhei Horikoshi, e pubblicato su Weekly Shōnen Jump dal 2014. La storia è ambientata in un mondo popolato da supereroi, in cui ci sta il protagonista Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di diventare un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.