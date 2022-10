Death Note: trovata la sceneggiatrice della serie live-action

I fratelli Duffer hanno trovato la sceneggiatrice che si occuperà di adattare in versione live-action il manga Death Note per Netflix.

Continuano i lavori sulla produzione della serie TV live-action di Death Note, che vedrà la partecipazione dei fratelli Duffer pe la piattaforma streaming Netflix. Da poco è stata trovata la sceneggiatrice e produttrice esecutiva del progetto: stiamo parlando di Halia Abdel-Meguid.

L’autrice Halia Abdel-Meguid sta già lavorando con i fratelli Duffer sulla produzione del progetto Il Talismano, tratto da Stephen King e Peter Straub. Entrambi i progetti sono lavorati dalla compagnia di produzione Upside Down Pictures, fondata dagli stessi fratelli Duffer.

Il nuovo progetto su Netflix arriva dopo un primo film che ha deluso le aspettative dei fan, ma di cui è stato programmato un sequel di cui non si hanno notizie da qualche tempo. Il fatto che i fratelli Duffer siano stati messi al timone del progetto di serie live-action su Death Note fa intendere come la piattaforma streaming intenda puntare sul rilancio totale del franchise. La serie TV non sarà collegata con il film.

Il manga è stato anche adattato in un anime di 37 episodi, considerato uno dei migliori anime mai realizzati. Nel 2017, Netflix ha pubblicato il proprio adattamento live-action di Death Note, ma è stato stroncato sia dalla critica che dai fan per essersi allontanato troppo sia dalla storia presentata dall’anime che dal manga.