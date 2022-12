Mercoledì: il divertente blooper reel ufficiale

Netflix ha pubblicato il divertente video di montaggio con papere e fuoriscena avvenuti sul set di Mercoledì: un minuto e mezzo di risate inattese ed ilarità non prevista (soprattutto dalla serissima protagonista) grazie a personaggi e interpreti della serie Netflix del momento, pseudo sequel de La Famiglia Addams curato da Tim Burton.

La serie di Tim Burton è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che segue gli anni di Mercoledì Addams presso la Nevermore Academy.

Nel cast della abbiamo Jenna Ortega nei panni della protagonista, Luis Guzmán in quelli di Gomez, Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia e Isaac Ordonez nella parte di Pugsley. In più, Gwendoline Christie (Larissa Weems, la preside della Nevermore Academy che la protagonista frequenterà), Joy Sunday, Emma Myers, Hunter Doohan, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Percy Hynes White, Jamie McShane, Thora Birch, e Riki Lindhome. Ci sarà anche Christina Ricci, l’interprete di Mercoledì nei lungometraggi degli anni ’90 su La Famiglia Addams.

Riguardo la serie, Tim Burton ha affermato:

Quando ho letto la sceneggiatura l’ho sentita molto vicina al modo in cui mi sono sentito nella mia esperienza scolastica ed al modo in cui ci si sente nel rapporto con i genitori. Questa serie ha avvicinato la Famiglia Addams ad una certa prospettiva di realtà. Mi è sembrata un’interessante combinazione. Nel 1976 ho iniziato la scuola superiore, fu l’anno in cui uscì il film Carrie, e mi sentivo proprio come lei in versione maschile. Mi sentivo all’interno di quel posto, ma non ero parte di esso. E queste sensazioni non ti lasciano fino a quando non sei tu a volerlo fare.