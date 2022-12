Il 23 dicembre su Netflix fa il suo esordio l’attesissimo Glass Onion – Knives Out, sequel di Knives Out del 2019 e diretto sempre da Rian Johnson con protagonista Daniel Craig nei panni del bizzarro detective Benoit Blanc. Il detective Benoit Blanc è stato invitato a una singolare festa, in cui il padrone di casa, il milionario Miles Bron, spiega le regole del mistery murder game che ha organizzato ma che, a quanto pare, non andrà come aveva inizialmente previsto.

Il film ha già fatto il suo debutto nelle sale italiane ma la sua vera casa sarà Netflix. In occasione del lancio del lungometraggio sulla piattaforma dalla grande N ecco che Netflix Italia ha pensato ad un evento perfetto per i fan dei misteri, delle escape room e ovviamente del franchise.

Se ancora non lo avete visto vi lascio di seguito il trailer di Glass Onion – Knives Out

Il 17 e il 18 dicembre avrete l’occasione di partecipare ad un evento esclusivo interamente dedicato a Glass Onion. A Milano, precisamente a Dazio Levante Piazza Sempione n 33, sia il 17 che il 18 dicembre avrete la possibilità di aiutare il detective Benoit Blanc a risolvere un nuovo e complicato caso. Questa volta Benoit Blanc ha davvero bisogno di voi!

Come partecipare? È semplicissimo, tramite questo link potete reclutare la vostra squadra composta da 4 o 8 persone, già, perché avrete necessariamente bisogno di una mano in quanto il caso sarà davvero complicato e una team è l’arma vincente per risolvere il mistero! Siete liberi di scegliere la data che maggiormente si adatta ai vostri impegni, l’importante è ricordare che l’experience è limitata ai due: 17 e il 18 dicembre.

Noi avremo il piacere e l’onore di partecipare all’experience e potremo raccontarvela in anteprima direttamente sui nostri canali social. Ovviamente state tranquilli perchè non troverete alcun tipo di spoiler all’interno dei nostri contenuti. Il piacere di partecipare all’experience resterà solo e soltanto vostro.

Per metterci alla prova sin da subito, Netflix ci ha inviato un intricato modellino perfetto per allenarci in preparazione dell’evento di metà dicembre. Il contenuto del press kit comprendeva una serie di pezzi che una volta uniti secondo delle minuziose istruzioni ed in base ad incastri perfetti, hanno rivelato una sorta di carillon che, tramite un sistema a scorrimento, apre e chiude dei petali.

Che sia già un inizio per trovare l’arma del delitto?

Al momento non sappiamo se questo oggetto ha o meno un collegamento diretto con film, ma lo scopriremo molto presto. Ciò che è certo che la costruzione ci ha messo alla prova e ci ha catapultati nel mood giusto: essere preparati alla risoluzione dei vari misteri che si presenteranno durante l’evento dedicato a Glass Onion.

Se come noi avete amato Knives Out e non vedete l’ora di vedere su Netflix Glass Onion, non potete fare altro che iscrivervi e partecipare all’evento a tema.

Se non ho visto il primo film Knives Out posso lo stesso vedere Glass Onion e partecipare all’evento? Certamente! L’evento è stato pensato per i fan dei mystery, degli enigmi e delle experience a tema ma è tranquillamente godibile anche da chi non ha mai visto la pellicola e desidera immergersi nelle atmosfere mystery dei franchise. Ad ogni modo, potete recuperare la visione in quanro trovate Knives Out (Cena con Delitto Knives Out il titolo italiano) disponibile sul catalogo Netflix Italia. Ovviamente se volete vedere il sequel non è obbligatoria la visione del film precedente, i personaggi, eccetto il detective Benoit Blanc, sono tutti nuovi ed hanno altri volti, anche se un cameo dei soggetti precedenti potrebbe non essere un’ipotesi azzardata.

Dopo “Cena con delitto – Knives Out”, una nuova indagine coinvolge il detective Benoit Blanc (Daniel Craig), che in Grecia è alle prese con un complicato mistero e stravaganti sospettati. Il magnate della tecnologia Miles Bron (Edward Norton) ha invitato i suoi più cari amici sulla sua isola privata, ma quello che sembrava un paradiso terrestre si è rivelato molto diverso. C’è un cadavere, e Blanc dovrà scoprire chi ha le mani sporche di sangue…

La pellicola, diretta come la precedente da Rian Johnson, vede nel cast anche Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista, nonché alcuni camei illustri, come quello di Angela Lansbury. Il debutto nei cinema è avvenuto in Italia lo scorso 23 novembre mentre l’esordio in esclusiva su Netflix è fissato per il 23 dicembre.

Sequel diretto del capitolo precedente, si tratta di un vero e proprio giallo deduttivo in stile Agatha Christie, con un investigatore eccentrico quanto ispirato che si ritrova ad affrontare un caso inaspettato e singolare. Il precedente film vantava un’altra caratteristica del genere: un cast corale di personaggi eterogenei che comprendeva, in quel caso, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

In Glass Onion il detective Benoit Blanc si reca in Grecia, per indagare su un mistero che coinvolge un nuovo gruppo di personaggi unici. In Knives Out 2 ci saranno Kate Hudson, Leslie Odom Jr. (One Night In Miami), Kathryn Hahn (WandaVision), Dave Bautista (Army of the Dead), Edward Norton (The Incredible Hulk), Janelle Monae (Antebellum) e Daniel Craig (Not Time to Die) che ritornerà nei panni del protagonista Benoit Blanc. Rian Johnson dirigerà e scriverà il lungometraggio, e farà da produttore assieme a Ram Bergman.

Sapevate anche che Rian Johnson sta già lavorando al terzo capitolo della saga? Parlando a Deadline il regista Rian Johnson ha dichiarato su Knives Out 3:

“Posso dire che è interessante il modo in cui abbiamo strutturato l’accordo con Netflix, perché se volessi fare un altro film avrei già questa possibilità. In molti potrebbero pensare che abbia già in mente tante idee per provare a fare altro, ma in realtà ciò su cui da un paio di mesi sto ragionando è il terzo film di Knives Out. E sto iniziando a concentrarmi proprio su questa cosa. E non è perché abbia degli obblighi contrattuali, ma semplicemente perché si tratta dell’oggetto prezioso che ho sotto il naso ora come ora. Sto cercando di comprendere come potrei renderlo completamente diverso rispetto a questo secondo capitolo, e rispetto al primo lungometraggio.”

Sicuramente non vedremo il film nel futuro immediato, dovremo attendere almeno il 2025 ma già sapere che la serie di film mystery è destinata a proseguire renderà molto felici i fan del franchise.