Final Fantasy XVI sarà completamente doppiato in italiano

Con un post sul PlayStation Blog, Sony ha annunciato ufficialmente che Final Fantasy 16 sarà completamente doppiato in italiano. Nel post è apparso anche l’elenco dei doppiatori, che riportiamo di seguito:

Clive Rosfield – Alessandro Capra

Joshua Rosfield – Arturo Sorino

Jill Warrick (bambina) – Beatrice Maruffa

Jill Warrick (giovane adulta) – Ilaria Silvestri

Cidolfus Telamon – Alberto Angrisano

Benedikta Harman – Katia Sorrentino

Hugo Kupka – Francesco Rizzi

Dion Lesage – Luca Appetiti

Barnabas Tharmr – Fabrizio Dolce

Si tratta di una notizia non di poco conto, visto e considerato che è la prima volta che un titolo della serie Final Fantasy viene doppiato in italiano. La pubblicazione della versione italiana del trailer mostrato nel corso dei The Game Awards 2022 aveva già anticipato di fatto l’annuncio, ma solo ora è giunta la conferma in via ufficiale.

Annunciato al PlayStation Showcase del 2020, Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo della celebre serie RPG prodotta da Square Enix. Il gioco si distingue per la sua impronta marcatamente action ed il suo stile capace di riportare in campo un fantasy medievale che si rifà ai primissimi capitoli della serie, rielaborati ovviamente in chiave più moderna. Recentemente Yoshida ha confermato inoltre che il gioco riceverà una demo prima del lancio. I giocatori dunque potranno finalmente avere un assaggio della nuova fantasia finale per testare con mano le meccaniche di gioco e farsi un’idea più chiara su quelle che sono le potenzialità di questo nuovo capitolo.

Questa è la storia di Clive Rosfield, un guerriero investito del titolo di Primo Scudo di Rosaria e che ha giurato di proteggere il suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice, Eikon del Fuoco. Presto, Clive verrà coinvolto in una immane tragedia e giurerà vendetta sull’Eikon Ifrit, un’entità oscura e misteriosa foriera di un’atroce calamità.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Final Fantasy XVI sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 in esclusiva su PS5.