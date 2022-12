Final Fantasy XVI: trailer e data d’uscita ufficiale dai The Game Awards 2022

In occasione dei The Game Awards 2022, Naoki Yoshida ha presentato un nuovo spettacolare trailer di Final Fantasy XVI che svela infine anche la data d’uscita del gioco. La sedicesima fantasia finale sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 in esclusiva su PS5. Vediamo il filmato che mostra nuovamente Clive in azione e con tanto di combattimenti tra Eikon.

Annunciato al PlayStation Showcase del 2020, Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo della celebre serie RPG prodotta da Square Enix. Il gioco si distingue per la sua impronta marcatamente action ed il suo stile capace di riportare in campo un fantasy medievale che si rifà ai primissimi capitoli della serie, rielaborati ovviamente in chiave più moderna. Recentemente Yoshida ha confermato inoltre che il gioco riceverà una demo prima del lancio. I giocatori dunque potranno finalmente avere un assaggio della nuova fantasia finale per testare con mano le meccaniche di gioco e farsi un’idea più chiara su quelle che sono le potenzialità di questo nuovo capitolo.