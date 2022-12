Guida ai Regali di Natale 2022

Natale è alle porte, e come ogni anno siamo pronti ad accompagarvi verso il viaggio che collega la scelta di ogni vostra idea regalo (sia essa per voi o per qualcun altro).

Questa guida è un mix di nuovi prodotti scelti dai redattori di LegaNerd: potreste trovare edizioni limitate, prodotti di cui non eravate a conoscenza o magari sconti interessanti per acquisti dell’ultimo secondo.

Come ogni anno gli oggetti verranno aggiunti da qui a Natale, motivo per cui vi invitiamo a continuare a seguirla di giorno in giorno, per scoprire le novità che verranno inserite.

Casa vostra sembra un incrocio tra il Comic-Con e Lucca a fine ottobre? Ci pensiamo noi a riempirvi ancora di più casa con gadget e oggetti a tema davvero eccezionali.

I fan Marvel adoreranno questa lampada di Spider-Man con alimentazione USB. La lampada a LED diffonde una luce bianca regolabile tramite interruttore. Accendendo questa lampada con incredibili dettagli in 3D, la stanza sarà illuminata con lo stile del Super Eroe. Per un‘atmosfera più rilassata, basta girare l’interruttore regolabile posto sull’idrante. La lampada misuca 34 cm circa. Da 49,99 euro.

Questa sedia da gioco della serie Hero ispirata a Iron Man presenta un design ispirato al Super Eroe Marvel, tinte rosso intenso e dettagli dorati e neri con effetto metallizzato. L’iconico reactor e il rivestimento completano la sedia. Lo schienale è decorato con il logo Noblechairs, l’immagine del casco di Iron Man e la sua firma in elegante argento per un tocco di classe. Disponibile su Amazon. Da 496 euro.

La serie Marvel Legends si arricchisce con questa replica del casco di Black Panther in scala 1:1 fedele all’originale del nuovo film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever. Con design e dettagli ispirati al film, il casco è un pezzo che non può mancare nelle collezioni dei fan Marvel! Il casco è dotato di lenti richiudibili e luci FX ispirate al film, perfette per immaginare Black Panther in azione! Da 142 euro.

Un regalo perfetto da montare durante le festività natalizie: andiamo a scoprire alcuni dei prodotti che abbiamo pensato perfetti come regali di Natale.

Guardatelo dritto in quegli occhioni vitrei fatti di plastica. Lo volete. Lo adorate. Non avrete più altro Dio al di fuori di Baby Groot. Altra bomba targata LEGO Marvel. 47,49€. Anche lui a super-rischio di andare sold out. Questa volta per sempre.

L’hanno mai creata una macchina più bella della Porsche 911? Ok sì, la Jaguar E-Type. Sta di fatto che ogni volta che vedere una Porsche in autostrada vi si illuminano gli occhi. Le linee rimangono le stesse di sempre e sono bellissime. Lo so, potreste e vorreste comprarvene una vera, ma il vostro garage è già pieno di auto sportive tedesche. Abbiamo lo stesso problema. Menomale che LEGO ci viene in soccorso.

Avete qualche giorno di ferie e di relax: cosa c’è di meglio che vedersi una serie tv facendo un po’ di sano binge-watching, magari sfruttando quel lettore DVD/Blu-ray che non usate così spesso? Eccovi una selezione di film e serie tv.

Dal 7 dicembre è disponibile anche il cofanetto natalizio con la saga di “GHOSTBUSTERS”, raccolta in una inedita deluxe edition numerata contenente i due film cult degli anni ‘80 sulle imprese degli Acchiappafantasmi e l’ultimo capitolo del 2021. In particolare, la scatola conterrà in formato 4K UltraHD (UHD + BD) i film “Ghostbusters”, di “Ghostbusters II”, entrambi diretti da di Ivan Reitman, e del sequel “Ghostbusters: Legacy” di Jason Reitman, insieme al poster originale del primo film della saga, la spilla e un portachiavi di “Ghostbusters: Legacy”. Da 79,99 euro

Per un regalo da veri cinefili, da non perdere ‌“INGMAR BERGMAN – COLLECTION”, il cofanetto dedicato all’opera più completa del grande cineasta svedese, contenente 26 dischi DVD con 27 film del regista e il documentario “Bergman 100” sulla sua vita. Il cofanetto percorre quarant’anni di carriera di Bergman, dalle prime sceneggiature ai capolavori della maturità, attraverso i film che hanno lasciato il segno nella storia del cinema: SPASIMO (1944), CRISI (4946), LA CITTÀ DELLA NEBBIA (1948), EVA (1948), SETE (1949), UN’ESTATE D’AMORE (1951), DONNE IN ATTESA (1952), MONICA E IL DESIDERIO (1953), UNA LEZIONE D’AMORE (1954), SORRISI DI UNA NOTTE D’ESTATE (1955), IL SETTIMO SIGILLO (1957), IL POSTO DELLE FRAGOLE (1957), IL VOLTO (1958), LA FONTANA DELLA VERGINE (1960), SUSSURRI E GRIDA (1972), SCENE DA UN MATRIMONIO (1973), SINFONIA D’AUTUNNO (1978), UN MONDO DI MARIONETTE (1980), FANNY E ALEXANDER (1982), DOPO LA PROVA (1984), e il documentario BERGMAN 100: LA VITA, I SEGRETI, IL GENIO (2018). Da 87 euro.

Tra le novità Eagle Pictures disponibili per Natale 2022 anche le edizioni speciali a tiratura limitata dedicate ai film che hanno fatto la storia del cinema, tra cui l’amatissima “LA TRILOGIA DEL DOLLARO”, edita in una steelbook in formato Blu-ray con all’interno l’intera trilogia western di Sergio Leone (“Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più” e “Il buono, il brutto, il cattivo) arricchita da un imperdibile booklet di 30 pagine. Da 59,90 euro.

Per il binge watching natalizio Eagle Pictures propone dal 7 dicembre “BETTER CALL SAUL – LA SERIE COMPLETA”, contenente tutte le 6 stagioni suddivise in 19 dischi disponibili nei formati DVD e Blu-Ray. Famoso e amatissimo spin-off del cult “Breaking Bad”, “Better call Saul” segue le vicende dell’avvocato Jimmy McGill / Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk. DVD da 64,99 euro, Blu-Ray da 84,99 euro.

Che siano romanzi, guide, saggi o persino libri pop-up, non esiste regalo più adatto per Natale che un fantastico tomo da mettere sotto l’albero. Vediamo se riusciamo a stupirvi.

Red Mirror: il nostro futuro si scrive in Cina

Un passo alla volta, la Cina sta costruendo un’inquietante tecno-distopia. Dal riconoscimento facciale, alla connivenza con le grande corporation tecnologiche per annullare i diritti della minoranza uiguri, passando ovviamente per il social credit system. Red Mirror è il grande racconto di come la Cina sta usando la tecnologia per minare le libertà e i diritti umani dei suoi cittadini. Un regalo azzeccato per gli appassionati di attualità e per chi (legittimamente) vive nel terrore di dover rinunciare alla sua privacy.

Un’educazione paperopolese

Valentina De Poli è stata la direttrice di Topolino dal 2007 al 2018. Di paperi e topi ne sa qualcosina, e dell’enorme impatto culturale di TOPOLINO sull’infanzia dei suoi lettori anche di più. Quella della De Poli è una stupenda e commovente autobiografia in grado di immergere il lettore all’interno della redazione del giornalino più influente d’Italia. Se siete in fissa con la Disney è semplicemente imperdibile. Se vi si inumidiscono gli occhi al ricordo dei ‘Topi’ sfogliati sotto all’ombrellone e alle giornate passate a montare la 313 di Paperino, se, in altre parole, siete stati dei bambini normali cresciuti tra una nuova di fumetti a l’altra… che ve lo diciamo a fare? Questo libro deve trovare ospitalità nella vostra libreria prima di subito.

Suore che si comportano male

Il regalo perfetto per quel vostro amico impallinato di cose medievali, satanismo e sconcezze. Passioni bizzarre, ma chi siamo noi per giudicare? In Suore che si comportano male, Craig A. Monson è andato a caccia di storiacce incredibili consultando centinaia di manoscritti, diari e documenti di epoca medievale. Il risultato è una raccolta di racconti ‘pulp’ su blasfemia, occultismo, violenza e ovviamente sesso nei conventi. Che poi, vogliamo parlare della copertina dell’edizione italiana ispirata a Cronaca Vera? E parliamone: è geniale!

Stone age. Ancient castles of Europe

Decine di castelli medievali. Da tutta Europa. Con foto stupende e la qualità altissima dei libri Taschen. È anche un ottimo pretesto per prendere appunti e organizzare il vostro prossimo viaggio in Cornovaglia o in Austria.