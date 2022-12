Demon Slayer 3: il nuovo trailer della terza stagione, alcuni episodi arriveranno al cinema nel 2023

Da poco è online il trailer di Demon Slayer 3, la terza stagione dell’anime che arriverà nel 2023. Il debutto avverrà con un episodio special della durata di un’ora. Inoltre, arriverà in 80 Paesi il World Tour Screenings: Demon Slayer: Jōgen Shūketsu, Soshite Katanakaji no Sato.

Ecco il trailer con gli altri annunci.

Questo è l’annuncio fatto da Crunchyroll:

Crunchyroll è orgogliosa di annunciare l’uscita cinematografica del film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba verso il villaggio dei forgiatori di katana.

Questo nuovo film conterrà gli episodi 10 e 11 dell’Entertainment District Arc, elogiati da tutti per le scene d’azione mozzafiato e la struggente storyline, e il primo episodio del prossimo arco, Verso il villaggio dei forgiatori di katana. Per questa occasione, gli episodi sono stati convertiti in 4k e le musiche completamente remixate per rendere unica l’esperienza davanti al grande schermo!

Una prima proiezione avverrà a Los Angeles il 18 febbraio, e successivamente, dal 3 marzo, ci sarà una distribuzione anche nel resto degli Stati Uniti ed in Canada. Per l’Italia ancora non è stata comunicata.

La serie animata, attualmente, è composta di una prima stagione introduttiva di 26 episodi, sfociati poi in un lungometraggio animato, Mugen Ressha-hen (ovvero Saga del treno dell’Infinito) che è arrivato nel nostro Paese su Amazon Prime Video il 13 luglio e poi anche nei cinema, a inizio 2022, dopo aver sbancato i botteghini nipponici, raccontando il successivo arco narrativo, sfociato poi in una nuova serie televisiva.