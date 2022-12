Acqua: consigli sulla quantità da bere

I medici danno indicazioni sulla quantità di acqua da bere per evitare rischi per la salute.

L’acqua è una risorsa preziosa per la vita, e una delle principali preoccupazioni dei governi di tutto il mondo è assicurare che tutti abbiano accesso all’acqua pulita e sicura. Tuttavia, non tutti sono consapevoli del fatto che l’acqua potrebbe non essere disponibile in futuro. Bere troppa acqua è un fenomeno che sta diventando sempre più comune in tutto il mondo.

L’acqua è essenziale per la vita, e una quantità sufficiente di acqua assicura che tutti i nostri organi siano ben idratati e funzionino correttamente. Tuttavia, se si beve troppa acqua, si può soffrire di ipertensione, mal di testa, disidratazione, nausea, vomito e svenimento. Bere troppa acqua può anche portare alla morte poiché può portare ad un’eccessiva diluizione del sangue e alla conseguente alterazione dei livelli di sodio nel sangue.

Esistono alcuni modi per ridurre il rischio di bere troppa acqua. Il primo è quello di bere solo quando si ha sete. Inoltre, è importante limitare l’assunzione di alimenti ricchi di acqua, come la frutta, e bere solo acqua pulita e sicura. Inoltre, è importante evitare di bere alcolici o bevande contenenti caffeina poiché possono provocare una sete eccessiva.

In conclusione, bere troppa acqua può essere pericoloso per la salute, quindi è importante bere solo quando si ha sete, limitare l’assunzione di alimenti ricchi di acqua e assicurarsi di bere acqua pulita e sicura. Seguire questi semplici consigli può aiutare a prevenire i rischi di bere troppa acqua e assicurare che si rimanga in buona salute.

Cosa dicono i medici

Nel Regno Unito, il servizio sanitario nazionale raccomanda agli adulti di bere da sei a otto tazze o bicchieri di liquidi al giorno, tra cui acqua, latte magro, tè, caffè e altre bevande non zuccherate.

Questo è il primo problema: non viene definito chiaramente quanto dovrebbe essere grande una tazza o un bicchiere, quindi è difficile estrapolare la quantità di liquido che consigliano.

Negli Stati Uniti, il consiglio è più chiaro. Secondo la National Academy of Sciences, Engineering and Medicine, il consumo giornaliero di una donna adulta dovrebbe essere di 2,7 litri (11,5 tazze); Per un maschio adulto, questo aumenta a 3,7 litri (15,5 tazze).

Ma questa raccomandazione non copre solo i fluidi nelle bevande, include anche i fluidi nel cibo e non è così facile capire quanti fluidi assumi in un giorno, indipendentemente da ciò che bevi.

Raccomandazioni simili sono state formulate dai governi e dalle autorità sanitarie di tutto il mondo. Il consenso sembra essere che 2-3 litri siano ottimali per mantenere l’idratazione.

Consigli

L’acqua è un bene prezioso per la nostra salute. Ci fornisce molte sostanze nutritive essenziali, dà energia e disseta, ed è fondamentale per la nostra sopravvivenza.

Ecco alcuni consigli utili su come mantenere una buona salute attraverso l’acqua:

1. Assicurati di bere molta acqua. L’acqua è necessaria per mantenere l’idratazione e il corretto funzionamento di tutti i sistemi del corpo. Bevi almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno per mantenere una buona salute.

2. Evita le bevande zuccherate. Le bevande zuccherate sono ricche di calorie vuote, zuccheri e grassi. Sostituiscile con acqua naturale o con bevande arricchite con vitamine e minerali.

3. Scegli l’acqua di qualità. Assicurati di acquistare acqua di qualità che sia stata trattata e controllata per garantire la sicurezza.

4. Usa l’acqua per cucinare. L’acqua è un ingrediente essenziale in molti piatti. Usala per cuocere alimenti sani come riso, pasta e verdure.

5. Utilizza l’acqua per pulire. L’acqua è un ottimo detergente e può essere usata per pulire la cucina, il bagno, la lavanderia e altri ambienti della casa.

6. Fai attenzione alla temperatura dell’acqua. Evita di bere acqua troppo calda o fredda poiché potrebbe danneggiare lo stomaco o la gola.

7. Scegli l’acqua naturale. L’acqua naturale è ricca di minerali essenziali, come calcio e magnesio, che sono necessari per mantenere una buona salute.

Seguendo questi consigli, puoi goderti l’acqua naturale e assicurarti di disporre di una buona salute. Ricorda di bere molta acqua ogni giorno per mantenere un corpo idratato e una pelle sana.

Rischi

Almeno dall’inizio degli anni ’20, gli scienziati hanno compreso gli effetti del bere troppa acqua, noti come intossicazione da acqua. I sintomi possono essere difficili da riconoscere, ma possono includere nausea, vomito e stato mentale alterato, che possono progredire in convulsioni, coma e persino morte se non trattati.

Sfortunatamente, ci sono stati numerosi casi di alto profilo in cui le persone si sono ammalate gravemente dopo aver bevuto troppa acqua. Jennifer Lea Strange, 28 anni, è morta nel 2007 dopo aver partecipato a un concorso radiofonico che invitava le persone a bere grandi quantità di acqua per vincere un Nintendo Wii.

Una donna nel Regno Unito si ammalò gravemente dopo aver seguito il consiglio di bere molta acqua per riprendersi da un’infezione del tratto urinario. La grande quantità di liquidi che ha consumato le ha fatto sviluppare una condizione chiamata iponatriemia, in cui i livelli di sodio nel corpo diventano pericolosamente bassi. Fortunatamente, è stata ricoverata e guarita, ma l’iponatriemia può essere fatale.

Ancora una volta, è difficile conoscere la quantità esatta di acqua che si rivelerà tossica per l’uomo: in questi casi particolari, sono state consumate grandi quantità in un breve periodo di tempo, quindi è improbabile che ti metta a rischio con il normale utilizzo. Durante il giorno, tuttavia, devi ricordare di fare attenzione a non berne troppo.