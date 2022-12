Twitter cancellerà 1,5 miliardi di account inattivi: parte la caccia ai nickname più ambiti

Twitter programma le pulizie di primavera con largo anticipo. Elon Musk ha annunciato che il social cancellerà molto presto quasi 1,5 miliardi di account, mettendo i rispettivi nickname a disposizione di tutti.

Inutile dire che gli appassionati del genere hanno già messo gli occhi sui ‘nicnkame OG‘ più ambiti. Nickname che in genere usano parole di uso comune (come @pizza @dark @ghost e via dicendo) o stringhe alfanumeriche molto brevi (@abc @ggg e via dicendo) e che in genere vengono presi molto presto dopo l’apertura di un nuovo social network. Come spiegavamo proprio raccontando il più clamoroso attacco informatico della storia di Twitter, esiste un mercato parallelo dove nickname di questo tipo vengono venduti per diverse migliaia di euro.

Di recente Telegram ha creato una piattaforma dedicata proprio alla compravendita all’asta dei nickname più esclusivi: si chiama Fractal e a breve consentirà di acquistare anche numeri di telefono usa-e-getta.

“Twitter inizierà presto a liberare spazio per i nomi di 1,5 miliardi di account”, ha spiegato Elon Musk, anticipando che verranno rimossi esclusivamente gli account che non twittano nulla o non effettuano il login da molto tempo. “Sono account che non hanno mai twittato nulla o non effettuano il login da diversi anni”. Insomma, se usate Twitter (anche saltuariamente) non avete nulla da temere: nessuno vi ruberà il nickname.

Nel frattempo i guai per Twitter ed Elon Musk sembrano non finire mai. Recentemente è stata presentata una nuova class action contro il social network. L’accusa? Aver discriminato le donne, che sarebbero state penalizzate in modo sproporzionato dal licenziamento di massa annunciato dopo il cambio di proprietà del social.