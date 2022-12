Telegram consentirà presto di creare account anonimamente, senza numero di telefono

Telegram consentirà molto presto di creare account anonimamente, senza la necessità di iscriversi utilizzando il tuo vero numero di telefono. La novità è contenuta nell’aggiornamento 9.2.0, che include un ricchissimo pacchetto di nuove feature (e probabilmente è anche l’ultimo grande update del 2022).

La creazione dei profili anonimi sarà possibile grazie a Fragment, la nuova piattaforma dedicata alla compravendita di asset digitali (a partire dai nickname) di Telegram. Fragment includerà presto una nuova sezione interamente dedicata ai numeri di telefono anonimi e registrati sulla blockchain. In sostanza, grazie a Fragment anche un utente italiano – che pure per legge potrebbe ottenere una SIM card solamente dando i suoi documenti – potrà avere un numero di telefono ‘usa e getta’, in modo simile a quanto è possibile fare in alcune nazioni europee (oltre che negli USA).

Gli utenti possono partecipare all’asta di numeri di telefono già creati (alcuni con combinazioni numeriche ‘interessanti’, ad esempio con pochi numeri che si ripetono più volte) oppure possono acquistarne uno casuale pagando l’equivalente di 15 euro in TON, la criptovaluta nativa di Telegram.