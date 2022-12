Star Wars: The Bad Batch 2, su Disney+ dal 4 gennaio, ecco il trailer

Star Wars: The Bad Batch 2, nuova stagione del serial animato, debutterà il 4 gennaio in esclusiva su Disney+: ecco il nuovo trailer ufficiale.

In seguito alla Star Wars Celebration di maggio, in cui si erano viste le prime immagini effettive e un primo teaser, di Star Wars: The Bad Batch 2 si erano un po’ perse le tracce, nonostante dovesse arrivare su Disney+ in autunno: evidentemente, Lucasfilm ha preferito smaltire le serie del 2022 ambientate nella “Galassia lontana, lontana” con calma, prime le due live action (Obi-Wan e Andor) e infine quella animata, seguito della fortunata prima stagione che ha appassionato molti fan, lo scorso anno. Ecco dunque un nuovo trailer e la data d’uscita effettiva: il 4 gennaio.

La serie, composta da sedici episodi, vede nel cast vocale Dee Bradley Baker -che nella versione americana presta la voce a tutti i personaggi della squadra “Bad Batch”- e Michelle Ang, voce originale di Omega.

Questa la sinossi ufficiale:

Sono passati mesi dagli eventi di Kamino e i membri della Bad Batch continuano il loro viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che già conosciuti, e affronteranno una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in luoghi nuovi e inaspettati.

