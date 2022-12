Il giocattolo più amato dai bambini preistorici scoperto da una nuova ricerca

Nell’ultimo secolo, migliaia di pezzi di ardesia incisi con immagini di gufi sono stati portati alla luce da tombe e fosse in tutta la penisola iberica, in Portogallo e Spagna.

I manufatti risalgono a circa 5.000 anni fa e per più di un secolo la loro funzione ha lasciato perplessi gli archeologi. Molti pensavano che rappresentassero delle dee e che avessero principalmente uno scopo rituale. I risultati di una nuova ricerca, tuttavia, suggeriscono una funzione più prosaica: erano giocattoli fatti e usati dai bambini.

Víctor Díaz Núñez de Arenas, coautore dello studio e ricercatore presso il dipartimento di storia dell’arte dell’Università Complutense di Madrid, ha affermato che l’aspetto informale delle incisioni ha fatto dubitare il team che si trattasse esclusivamente di oggetti rituali. Inoltre, molti sono stati trovati in case e altri siti archeologici che non avevano un contesto chiaramente rituale.

Per verificare l’ipotesi che si trattasse invece di giocattoli, il team di ricerca ha esaminato 100 placche di ardesia, documentando quali particolari tratti del gufo erano presenti nell’incisione: ciuffi di piume, piume modellate, un disco facciale piatto, un becco e delle ali. I ricercatori li hanno poi confrontati con 100 immagini di gufi disegnate all’inizio dell’anno da bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni in una scuola elementare della Spagna sud-occidentale. Agli studenti è stato chiesto dall’insegnante di disegnare un gufo in meno di 20 minuti, senza ulteriori istruzioni.

“La somiglianza di queste targhe con i disegni fatti dai bambini dei nostri giorni è davvero notevole”, ha detto Díaz Núñez de Arenas via e-mail. “Una delle cose che ci rivelano sui bambini di allora è che la loro visione di ciò che è un gufo (è) molto simile, se non identica, a quella che hanno i bambini di oggi”.

È impossibile sapere con esattezza come i bambini preistorici avrebbero giocato con i gufi, ma molte delle lavagne presentano perforazioni che avrebbero potuto consentire ai bambini di inserire piume vere nella parte superiore, ha detto Díaz Núñez de Arenas.