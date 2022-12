Una notte violenta e silenziosa: la produttrice parla del possibile sequel

Dall’1 dicembre è nelle sale cinematografiche il film Una Notte Violenta e Silenziosa, in originale Violent Night, che vede David Harbour come protagonista. Il lungometraggio ha ottenuto fino ad ora un buon riscontro di critica e pubblico, e la produttrice Kelly McCormick ha iniziato a parare dei possibili piani per un sequel.

Ecco le sue parole:

Stiamo lavorano su diversi progetti originali. Da Nobody a Violent Night. Stiamo lavorando su Nobody 2, e speriamo di poter fare anche un Violent Night 2 se le cose andranno bene nelle prossime settimane. Di solito cerchiamo di lavorare su ciò che abbiamo di fronte, o che possiamo considerare il più vicino possibile. Perciò sì, in qualche modo ci stiamo pensando.

A pochi giorni dall’uscita Una notte Violenta e Silenziosa ha ottenuto 21 milioni di dollari. Il giudizio globale sull’aggregatore di recensioni, Rotten Tomatoes, è il seguente:

Una Notte Violenta e Silenziosa riesce a intrattenere, così come è stato prospettato inizialmente. E per tutti coloro che immaginano un film duro, potrebbe risultare abbastanza divertente.

La critica si è espressa con un 72% di consensi, mentre, sempre su Rotten Tomatoes, il pubblico ha giudicato Violent Night con il 90% di approvazione. Ecco il trailer del film.

Sinossi:

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è pronta ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale è sul posto e sta per dimostrare che non è sempre un santo.

Diretto dal graffiante regista norvegese Tommy Wirkola (Hansel & Gretel: Witch Hunters, Dead Snow franchise), Una Notte Violenta e Silenziosa è prodotto da Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella della 87North. La sceneggiatura originale è di Pat Casey e Josh Miller, gli autori di Sonic the Hedgehog. Il protagonista è David Harbour, ma il film è interpretato anche dal vincitore di un Emmy John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (Le pietre preziose), Cam Gigandet (Senza rimorsi), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War) e Beverly D’Angelo (National Lampoon’s Vacation).