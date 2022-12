Treason: il trailer della serie Netflix con Charlie Cox

Charlie Cox è tornato a lavorare con Netflix sulla serie TV Treason, di cui è stato da poco diffuso il trailer. Dopo aver vestito i panni di Daredevil nel telefilm che ha conquistato tutti gli apassioanti Marvel, e non solo, l’interprete prosegue la sua collaborazioen con la piattaforma streaming in un progetto che mischia thriller e spy story.

Ecco il trailer italiano di Treason.

Questa è la descrizione del telefilm:

Quando si imbatte in una spia russa con la quale condivide una storia travagliata, il nuovo direttore dell’MI6 deve affrontare il passato e mettere in discussione tutti gli aspetti della propria vita. Verranno così alla luce segreti, menzogne e relazioni diplomatiche. Treason, una nuova miniserie dello sceneggiatore di “Il ponte delle spie”, è disponibile su Netflix dal 26 dicembre.

La miniserie si dividerà in cinque episodi, e sarà curata Matt Charman, già sceneggiatore di “Il ponte delle spie”. Oltre a Charlie Cox (Daredevil) e Olga Kurylenko (Quantum of Solace) nel cast sono presenti anche Oona Chaplin (Il trono di spade), Ciarán Hinds (Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2), Tracy Ifeachor, Avital Lvova (Trackers), Alexandra Guelff (EastEnders), Brian Law (Spider-Man: Far From Home) e Adam James (Deep State).