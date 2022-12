The Witcher: la showrunner sull’abbandono di Henry Cavill

Per gli appassionati di The Witcher è stato un duro colpo apprendere che Henry Cavill prossimamente non sarà più l’interprete protagonista della serie TV. Di recente anche la showrunner Lauren Hissrich ha detto la sua su questa clamorosa notizia.

Ecco le sue parole:

Si tratta di un qualcosa di grosso per tutti noi. Ci sono stati molti rumor e molte voci su questa questione, e capiamo perché gli appassionati siano così interessati. Vi chiedo però di seguire la terza stagione per permetterci di continuare a mandare avanti il progetto. Chiaramente il fatto che non ci sarà più Henry Cavill rappresenta un qualcosa di molto grosso. Ora però è il momento che Blood Origin abbia il suo spazio.

Henry Cavill sarà sostituito da Liam Hemsworth in The Witcher. In molti hanno parlato dell’abbandono di Henry Cavill come una prova del fatto che l’interprete abbia intenzione di dedicarsi in tutto e per tutto al suo ritorno nei panni di Superman nel DCU.

Gli appassionati di The Witcher si sono mossi contro la produzione, al punto da creare una petizione contro l’abbandono di Henry Cavill. Ecco il testo della petizione: