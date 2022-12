M3GAN: nuovo trailer dell’horror di Gerard Johnstone

James Wan produce il nuovo, inquietante horror Blumhouse, M3GAN: ecco il nuovo trailer della pellicola in arrivo in sala a gennaio.

Da James Wan (l’uomo dietro ai franchise Saw, Insidious e The Conjuring), e la prolifica casa di produzione Blumhouse arriva un nuovo volto del terrore: M3GAN, di cui vi mostriamo il nuovo trailer rilasciato da Universal Pictures. Il film arriverà in sala il prossimo 8 gennaio.

Prodotto da Jason Blum e James Wan, M3GAN è diretto dal pluripremiato regista Gerard Johnstone (Housebound), con la sceneggiatura di Akela Cooper (Malignant, The Nun 2) basata su una storia di Akela Cooper e James Wan. Il film è interpretato anche da Ronny Chieng (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace), Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Lori Dungey (Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, edizione estesa) e Stephane Garneau-Monten (Straight Forward) e uscirà nelle sale cinematografiche a gennaio.

Sinossi:

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.

Leggi anche: