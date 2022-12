I Simpson incontrano Andrea e Matteo Bocelli nel nuovo speciale natalizio

Quest’anno il Natale arriva in anticipo per i fan de I Simpson, che incontreranno… i Bocelli! Disney+ ha annunciato che il nuovo corto The Simpsons meet the Bocellis in “Feliz Navidad” (titolo originale) debutterà il 15 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. In questo cortometraggio de I Simpson, Homer sorprende Marge con il regalo più bello: un’esibizione indimenticabile della superstar dell’opera italiana Andrea Bocelli che canta uno dei brani natalizi per eccellenza, insieme a Matteo e alla piccola Virginia. È stata inoltre diffusa la key art internazionale che offre un primo sguardo della famiglia Bocelli ne I Simpson.

E in concomitanza con l’uscita del corto, il 15 dicembre, Andrea, Matteo e Virginia Bocelli pubblicheranno anche il nuovo singolo, “Feliz Navidad”, presente nel cortometraggio e tratto dal loro nuovo album “A Family Christmas”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. I festeggiamenti continueranno il 17 dicembre quando I Simpson celebreranno i 33 anni dalla messa in onda del primo episodio nel 1989. Le prime 32 stagioni de I Simpson sono disponibili in streaming su Disney+ in Italia.

The Simpsons meet the Bocellis in “Feliz Navidad” è l’ultimo di una collezione di corti de I Simpson creati in esclusiva per Disney+. I cortometraggi già rilasciati Welcome to the Club; Lisa, ti presento Billie (nominato agli Emmy); Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino” (nominato agli Emmy); The Good, The Bart and the Loki e I Simpson in Plusaversary sono disponibili su Disney+. Tutti questi contenuti e molto altro sono presenti nella collezione “I Simpson” sulla piattaforma streaming: https://www.disneyplus.com/it-it/franchise/i-simpson.

