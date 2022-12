Asteroid City: il nuovo film di Wes Anderson uscirà a giugno

Da poco è stata rivelata la data d’uscita del nuovo film di Wes Anderson: il lungometraggio Asteroid City arriverà nelle sale cinematografiche il 16 giugno 2023. Si tratta della stessa data in cui verrà distribuito il tanto atteso The Flash, dei DC Studios. Ma, quella del 16 giugno sarà la data per una distribuzione limitata. Asteroid City successivamente avrà la sua distribuzione più ampia il 23 giugno.

L’annuncio è stato fatto da Focus Features, che tramite il suo direttore amministrativo, Peter Kujawski, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di essere la casa per la distribuzione di Asteroid City. Wes è un talento generazionale ed i suoi film hanno conquistato il pubblico di tutto il globo. Siamo sicuri che la combinazione tra una storia fatta d’emozione e la presenza di tanti attori di talento renderanno Asteroid City al pari degli altri suoi grandi lavori.

La sinossi ufficiale descrive Asteroid City come:

Una meditazione poetica sul significato della vita. Il film racconta la storia di una finta cittadina americana che si trova in una zona desertica, e che nel 1955 ospiterà un raduno per l’osservazione delle stelle. Sarà questa l’occasione per riunire studenti e genitori di tutto il Paese per una competizione scolastica che mischierà commedia, dramma, romanticismo e altro.

Il ricco cast del film vedrà presenti Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson.