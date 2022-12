Amazon Italia in tilt: impossibile completare gli ordini, che cosa succede?

Nella giornata di oggi, mercoledì 7 dicembre, centinaia di utenti hanno segnalato alcuni gravi disservizi di Amazon Italia. I problemi riguardano il sito internet dell’e-commerce, che a quanto pare non permetterebbe di completare gli ordini.

Dopo aver messo la merce nel carrello, il sito semplicemente si rifiuta di portare correttamente a termine i pagamenti, impedendo di registrare l’ordine. È una delle prime volte che un problema di questo tipo coinvolge Amazon, di solito piuttosto efficace e privo di grossi bug o disservizi.

L’utente riceve un messaggio d’errore che lo avverte che non è possibile concludere l’acquisto a causa del traffico insolitamente intenso. Le cause del problema non sono ancora note e mentre scriviamo questa notizia Amazon Italia non ha ancora condiviso nessun comunicato.

È chiaramente improbabile che il problema dipenda realmente da un eccessivo picco di traffico verso Amazon. L’e-commerce non ha mai dato problemi del genere nemmeno durante i Black Friday o i Prime Days, cioè quando centinaia di migliaia di utenti si riversano simultaneamente sul sito per approfittare delle migliori offerte. Difficile che si tratti di un attacco di tipo DDoS, considerate le infrastrutture in cloud di cui dispone Amazon. Vi aggiorneremo non appena usciranno nuove informazioni.