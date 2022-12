Notorious, Adler, Vertice 360 e tutti gli altri listini cinematografici del 2023

Siamo arrivati alla vera fine dei listini della varie major cinematografiche. Dopo aver visionato i brillantissimi cataloghi di Warner Bros. Discovery, Universal, Disney e tante altre, oggi restano da analizzare i cataloghi delle case cinematografiche più piccine ma non per questo meno importanti come: Notorious, Adler, Medusa e Vertice 360 ma anche tante altre.

Premetto che le Giornate Professionali del Cinema in quel di Sorrento sono terminate ma i film da comunicarvi sono ancora tanti e molto interessanti quindi vi consiglio caldamente di tenerli ben presenti. Luglio è il mese di Riccione e della celebrazione del Ciné, dicembre invece la magica atmosfera di Sorrento ospita solitamente, quest’anno i giorni prescelti sono stati 28, 29 e 30 novembre ed il primo dicembre, le giornate interamente dedicate al cinema. Nel capoluogo campano stampa, esercenti ed addetti ai lavori del settore cinema avranno la possibilità di scoprire in anteprima il listino dei film in arrivo per le varie case cinematografiche internazionali ed italiane oltre all privilegio di visionare clip esclusive e trailer in anteprima mondiale e non solo. Oggi è il arrivato il momento di addentrarci alla scoperta dei cataloghi dei vari lungometraggi in uscita per le case cinematografiche più indipendenti come Plaion Pictures, Europictures, Movies Inspired, Vertice 360 e i probabilmente più noti Notorius, Adler e l’italianissimo Medusa. Ho associato le major cinematografiche perchè le proposte sono quantitativamente inferiori rispetto alle major più rinominate e appaiono molto simili, per alcune di esse, sotto l’aspetto della ricercatezza e particolarità dei film e per tale motivo ossono facilmente essere presentate e analizzate in contemporanea.

Partendo da Vision Distribution, la casa del recente Bones and All, come non segnalarvi il catalogo tutto italiano che comprende nomi dal calibro di Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Pierfrancesco Favino.

Non perdiamoci in troppe anticipazioni ed entriamo nei dettagli dei vari cataloghi cinematografici.

Vision Distribution e il catalogo tutto italiano

Vision Distribution a Sorrento ha presentato un catalogo unicamente caratterizzato da pellicole con un cast super italiano. I protagonisti hanno i nomi di Alessandro Borghi, Luca Marinelli e Pierfrancesco Favino. Presenze importanti per un listino davvero interessante e variegato.

Il 2022 cinematografico di Vision Distribution si concluderà con Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch presentato a Festival di Cannes 2022, ha come protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Le otto montagne racconta la storia di un’amicizia. Un’amicizia nata tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa. Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre. La pellicola debutterà nei cinema italiani il 22 dicembre 2022.

L’anno nuovo viene inaugurato da I migliori giorni, in uscita proprio il 1 gennaio, diretto a quattro mani da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. La trama resta nebulosa ma il cast vanta grandi nomi: Claudia Gerini, Luca Argentero, Antonella Attili, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Max Tortora, Valentina Lodovini, Paolo Calabresi, Claudia Pandolfi, Ludovica Martino, Ricky Memphis, Massimiliano Bruno, Greta Scarano e Stefano Fresi. Il gennaio 2023 potremo vedere anche Grazie ragazzi di Riccardo Milani.

Infine vi segnalo il 23 febbraio 2023 l’uscita di L’ultima notte di Amore, il nuovo film di Andrea Di Stefano (Escobar). L’amore di una vita. La notte prima del suo pensionamento, il tenente di polizia Franco Amore viene chiamato a indagare sulla scena del crimine in cui il suo migliore amico e partner di lunga data Dino è stato ucciso durante una rapina di diamanti. Il protagonista ha il volto di Pierfrancesco Favino.

Ecco il listino 2023 di Vision Distribution con tanto di date d’uscita ufficiali:

Le otto montagne – 22 dicembre 2022

I migliori giorni – 1° gennaio 2023

Grazie ragazzi – 19 gennaio 2023

L’ultima notte di amore – 23 febbraio 2023

Romantiche – 8 marzo 2023

Scordato – 30 marzo 2023

Plaion Pictures e i film in arrivo nel 2023

Se amate i cataloghi particolari, mai banali e per nulla scontati ecco a voi quello di Plaion Pictures, major cinematografica che di fatto è il risultato del rebranding di tutte le società Koch Media sparse nel mondo. Le proposte di Plaion Pictures comprendono film horro, animazione e pellicole slasher. Scopriamo assieme il catalogo Plaion Pictures 2023.

Winnie The Pooh: Blood and Honey

Il film più chiacchierato dagli amanti del genere negli ultimi tempi, si tratta di una pellicola slasher a tema orsetti di peluche. La regia è di diretto da Rhys Frake-Waterfield e nel cast figurano Natasha Tosini, Amber Doig-Thorne e Richard D. Myers. Quando Christopher Robin lasciò Winnie the Pooh e Pimpi per il college, i due vennero trascurati e costretti a badare a se stessi, facendo sì che tornassero alle loro radici animali e diventassero selvaggi.

Pooh e Pimpi ricorrono alla caccia di prede e mangiano le loro vittime; prima degli eventi del film, i due mangiano persino Ih-Oh per sopravvivere. Anni dopo, Christopher tornerà con sua moglie, ma l’odio e il risentimento dei suoi vecchi amici si sono già riversati in una furia omicida che prende di mira le ragazze del college. Un film horror dedicato a Winnie The Pooh è possibile e potrete vederlo in sala a giugno 2023.

In arrivo per Plaion Pictures anche La fata combinaguai, dal 12 gennaio 2023 al cinema, film d’animazione e ad aprile Talk to me, film horror con Sophie Wilde, Miranda Otto e Joe Bird.

Europictures e il listino del 2023

Europictures propone un listino davvero super italiano partendo con Perfetta illusione di Pappi Corsicato con protagonisti Margherita Vicario e Giuseppe Maggio. Toni conduce con la moglie Paola una vita normale ma piena di entusiasmo e di passione. L’incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara riaccenderà in lui la voglia di riscattarsi e di realizzare il suo sogno segreto: diventare un artista. Le strade dei tre si intrecceranno in un pericoloso triangolo amoroso che cambierà per sempre il corso delle loro vite. A marzo 2023 troveremo al cinema Primadonna di Marta Savina, una storia ha vinto come miglior film nella sezione panorama di Alice nella Città al Roma Film Fest 2022. Nel 2023 Europictures propone anche Lo sposo indeciso di Giorgio Amato: il professor Gianni Buridano (Gian Marco Tognazzi) è un filosofo di fama internazionale; Samanta (Ilenia Pastorelli) è la bellissima ragazza delle pulizie che lavora all’università dove Gianni insegna. Nonostante l’enorme differenza culturale Gianni e Samanta hanno deciso di spostarsi, senza sapere che su di loro incombe una terribile maledizione.

Infine vi segnalo The New Toy, pellicola comedy diretta da James Huth. Samy vive felicemente insieme a sua moglie Jihane, che aspetta il loro primo figlio. Per provvedere ai futuri bisogni della famiglia accetta un lavoro come guardiano notturno in un negozio di lusso di Philippe Etienne, l’uomo più ricco di Francia. Per il compleanno del figlio Alexandre, Philippe permette al bambino di scegliere ciò che vuole dal suo negozio, e Alexandre… sceglie Samy! Per ultimo ecco The Fabulous Four di di Jocelyn Moorhouse. Tre donne, amiche da una vita, arrivano in Florida per fare da damigelle a un matrimonio a sorpresa di una loro carissima amica, ma una volta arrivate gli equilibri cambiano, i rapporti si modificano, il passato ritorna e le loro vite cambiano in un modo totalmente inaspettato.

Ecco il listino 2023 di Europictures con tanto di date d’uscita ufficiali:

Perfetta illusione – 15 dicembre 2022

The New Toy – febbraio 2023

Primadonna – marzo 2023

Lo sposo indeciso – 2023

The Fabulous Four – 2023

Movies Inspired: a tutta Francia!

Il listino presentato a Sorrento da Movies Inspired è caratterizzato da tantissime pellicole francesi. Pellicole ricercate e particolari colorano il catalogo di Movies Inspired: da Una relazione passeggera a Fratello e sorella fino a nomi importanti come Luc Besson e Paul Schrader.

Scopriamo insieme il ricco catalogo di Movies Inspired.

Dopo l’anteprima mondiale di Venezia 2022 ecco arrivare nei cinema italiani Il maestro giardiniere di Paul Schrader. Narvel Roth (Joel Edgerton) è l’orticoltore di Gracewood Gardens, che si prende cura degli incantevoli giardini e anche della ricca vedova Haverhill (Sigourney Weaver). La sua vita viene stravolta quando la donna gli chiede di prendere come assistente la giovane pronipote Maya, facendo riaffiorare segreti tenuti nascosti fino a quel momento.

Con June & John Luc Besson torna dietro la macchina da presa. La vita di John è ordinaria e ripetitiva, tutto scorre noioso finché non incontra in metro la bellissima June, che gli stravolgerà la vita. Il film diventa una storia d’amore ricca di action e tensione, perché John farà di tutto per amare June, costi quel che costi.

Non prendete impegni per il 2023 perchè in sala arriverà Kursk di Thomas Vinterberg. Il film racconta della vicenda del il 10 agosto del 2000 giorno in cui il Kursk, sottomarino russo a propulsione nucleare, intraprese la prima esercitazione con 118 marinai. Il siluro a bordo esplode a sette minuti dal lancio, segue un’ulteriore esplosione e il sottomarino affonda definitivamente. I 23 superstiti lottano fino alla fine per sopravvivere, in una storia fatta di uomini, donne, burocrati e capitani.

Non posso assolutamente non segnalarvi L’innocente di Louis Garrel, presentato prima al Festival di Cannes e poi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola è stata accolta calorosamente da pubblico e critica. Quando Abel viene a sapere che sua madre Sylvie sta per sposare un uomo in prigione, va nel panico. Sostenuto da Clemence, la sua migliroe amica, farà di tutto per proteggerla. Ma l’incontro con Michel, il suo nuovo patrigno, potrebbe offrire ad Abel nuove prospettive. Vi segnalo infine Il mistero del profumo verde, il film di Nicolas Pariser, pellicola in cui nel mezzo di una performance, un attore muore sul palco avvelenato. Martin, membro della troupe e amico della vittima, diventa il centro di attenzione di tutti. Sospettato dalla polizia, è anche inseguito da una misteriosa organizzazione, il Profumo Verde, che sembra aver ordinato l’omicidio…

Ecco il ricco listino 2023 firmato da Movies Inspired:

L’innocente

Una relazione passeggera

Yakari – Un viaggio spettacolare

Il maestro giardiniere

Prigione 77

Il mistero del profumo verde

La cospirazione del Cairo

June & John

As Bestas

Il caftano blu

Fratello e sorella

Il faraone, il selvaggio e la principessa

Creation Stories – L’uomo che scoprì gli Oasis

Il giuramento di Pamfir

Falcon Lake

Pacifiction – Un mondo sommerso

Godland – Nella terra di Dio

Kursk

Vertice 360 e i film del 2023

Il catalogo di Vertice 360 per l’anno nuovo, il 2023, è davvero ricco e promettente. Tra i nomi che Vertice 360 può vantare nel suo catalogo troviamo Kate Winslet, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Antonio Banderas e Sylvester Stallone.

Scopriamo insieme il ricco catalogo di Vertice 360.

Nel 2023 vedremo al cinema il quarto capitolo della saga iniziata nel 2010 di Sylvester Stallone: The Expendables 4, I Mercenari 4. La regia è stata affidata a Scott Waugh, tra il cast, invece, oltre a Stallone troviamo Randy Couture, Jason Statham, Megan Fox, Dolph Lundgren, Curtis Jackson, Tony Jaa e Andy Garcia. Probabilmente questo sarà l’ultimo film di Stallone all’interno del franchise. Sylvester Stallone ha creato il franchise The Expendables nel 2010, interpretando il protagonista, Barney Ross, capo di un gruppo di mercenari che riunisce vecchie glorie dell’action movie anni ’80 e ’90. Nei vari capitoli abbiamo visto la presenza di Jason Statham, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme e Antonio Banderas, tra gli altri. Al momento non si hanno dettagli sulla trama del film.

Mother’s Instinct è l’attesissimo nuovo film che unirà all’interno dello stesso lungometraggio Anne Hathaway e Jessica Chastain. Ci troviamo negli anni ’60, le migliori amiche e vicine di casa Alice e Celine vivono un’esistenza idilliaca all’ombra dei mariti di successo con figli coetanei. L’armonia viene sconvolta da un tragico incidente. Sospetto, senso di colpa e paranoia irrompono infrangendo il loro legame fraterno e alimentando una battaglia psicologica in cui il senso materno rivela il suo lato oscuro.

Kate Winslet e Alexander Skarsgård sono i protagonisti di Lee, film in uscita durante la stagione autunno-inverno 2023. il film segue il viaggio di Lee Miller, una fotoreporter che si ritrova in prima linea durante la Seconda Guerra Mondiale e intraprende una missione per raccontare le verità nascoste del Terzo Reich. Ma all’indomani di un tradimento, si ritrova costretta a dover fare i conti con le verità del suo stesso passato. All’interno del cast troviamo anche Josh O’Connor. La regia invece è stata affidata a Ellen Kuras.

I fan di The Vampire Diaries non potranno perdersi The Bricklayer con protagonista Nina Dobrev. La pellicola è action-thriller che racconta quello che succede quando qualcuno inizia a ricattare la CIA uccidendo dei giornalisti stranieri e facendo sembrare responsabili i servizi segreti. Mentre il mondo inizia a unirsi contro gli Stati Uniti, la CIA deve chiedere l’aiuto del suo più brillante e ribelle agente della CIA che si è ritirato a vita provata, obbligandolo a confrontarsi con il suo passato mentre emergono i dettagli della cospirazione internazionale. Nel cast anche Aaron Eckhart.

Ecco il listino 2023 dei film firmati Vertice 360

The Offering – 26 gennaio 2023

The Enforcer – Febbraio 2023

Mother’s Instinct – Marzo 2023

The Bricklayer – Aprile 2023

In the land of saints and sinners – Maggio 2023

Black Flies – Estate 2023

The Expendables 4 – 21 settembre 2023

Fast Charlie – Autunno 2023

Freelance – Inverno 2023

Lee – Inverno 2023

Adler Entertainment propone un catalogo vasto che comprende i nomi di Emma Marrone con Il ritorno, Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio protagonisti di Delta ed infine Anthony Hopkins nei panni di Sigmund Freud.

Ecco il listino di Adler Enertainment: